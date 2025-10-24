Un şofer român a devenit inamicul public numărul 1 într-un oraş din Spania după ce a distrus un monument vechi de 240 de ani.

Bărbatul a încercat să treacă pe sub un apeduct cu camionul înmatriculat în Galaţi, dar nu şi-a aproximat corect înălţimea şi a distrus o parte din structură.

Potrivit El Pais, ofițeri ai Poliției Locale au fost trimiși la fața locului și au verificat dacă vehiculul avea asigurare valabilă și dacă șoferul era apt să conducă.

De asemenea, experți în urbanism și cultură au fost trimiși în zonă pentru a evalua daunele aduse structurii, care este protejată ca monument de gradul II de către Guvernul Regional Andaluz.

Într-un comunicat, Consiliul Local a anunțat că a pus deja în aplicare mecanismele care vor permite reconstrucția Arcadelor El Cobre.

Autorităţile îl acuză că a ignorat restricţiile de înălţime conştient şi sunt decise să îi ceară plata reconstrucţiei care se poate ridica la câteva sute de mii de euro.

