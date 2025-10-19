Jaf-fulger la Muzeul Luvru din Paris. Hoţii au furat mai multe bijuterii de o valoare inestimabilă care i-au aparţinut lui Napoleon. Întreaga operaţiune a durat doar 4 minute. Poliţiştii sunt siguri că e vorba de o grupare specializată care dă lovituri la comandă.

Era aproape ora nouă şi jumătate la Paris când o camionetă s-a oprit pe malul Senei, pe aripa de sud est faţă de celebra piramidă de sticlă a Muzeului. Din vehicul au coborât doi oameni, care purtau veste reflectorizante, ca ale muncitorilor. Alţi doi indivizi au venit pe scutere. S-au urcat cu o nacelă pe terasa de la primul etaj al muzeului. Acolo au tăiat rapid gratiile, au forţat geamurile şi au intrat în Galeria Apollo.

"Ca să vă spun totul, această operațiune a durat aproape patru minute. A fost foarte rapidă. Trebuie spus că aceștia sunt profesioniști. Crima organizată vizează astăzi obiectele de artă, iar muzeele au devenit evident ținte, deoarece Franța, după cum știți, este o țară cu un patrimoniu bogat, o țară cu obiecte de patrimoniu istoric de mare valoare", a declarat Rachida Dati, ministrul Culturii.

Bărbaţii au ştiut exact ce caută pentru că acolo se află colecția regală de pietre prețioase și Diamantele Coroanei. Un colier, o broșă și o tiară se numără printre obiectele furate din vitrinele dedicate lui Napoleon și suveranilor francezi. Când au fugit, infractorii au pierdut o bijuterie care a ajuns în scurgerea de sub muzeu. Era Coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, compusă din 1.354 de diamante și 56 de smaralde, care a fost deteriorată.

În timpul evadării, în secțiunea inferioară a Muzeului Luvru, lângă muzeu, a fost găsită într-adevăr o bijuterie care este în prezent evaluată.

Momentul în care hoţii au intrat în muzeu a fost observat de un bărbat care se plimba cu bicicleta pe malul Senei. Tot el a fost cel care a dat alarma.

"A durat 30 de secunde. Au parcat, au montat acea maşinărie, s-au urcat pe ea. Au spart uşa și au intrat. Am chemat imediat poliția, a intervenit poliția, ceea ce i-a făcut să fugă. Apoi au mers pe alee, au condus drept înainte. Și în acel moment, i-am văzut demarând din nou cu viteză maximă, îndreptându-se spre Bercy", a declarat un martor.

În urma incidentului, sute de turişti au fost evacuaţi de urgenţă din muzeu. Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume și locul unde se află Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, a anunțat că va rămâne închis pentru o zi din "motive excepționale". La începutul acestui an, conducerea a solicitat ajutorul urgent al guvernului francez pentru restaurarea și renovarea sălilor de expoziție învechite ale muzeului și pentru o mai bună protejare a nenumăratelor sale opere de artă. Anul trecut, Luvru a primit 8,7 milioane de vizitatori.

