NASA a anunțat amânarea lansării rachetei Blue Origin New Glenn de la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral, Florida, din cauza unei furtuni solare "canibale", considerate una dintre cele mai puternice din ultimele două decenii.

Cea mai puternică furtună solară "canibal" din ultimii 20 de ani oprește misiunea NASA - Sursa:Reuters

Specialiștii avertizează că furtuna poate perturba GPS-ul, comunicațiile prin satelit și rețelele electrice, iar Serviciul Geologic Britanic (BGS) a ridicat nivelul de alertă la maxim.

Ce este o "furtună canibal" și cum se formează

Fenomenul primește denumirea de "furtună canibal", deoarece o explozie solară se alimentează de la o altă furtună anterioară, devenind mult mai puternică.

Particulele și câmpurile magnetice lansate de Soare pot interfera cu câmpul magnetic al Pământului, generând auroră boreală spectaculoasă, dar și riscuri pentru infrastructura tehnologică.

Racheta Blue Origin urma să transporte două nave spațiale NASA ESCAPADE, destinate studiului planetei Marte.

"Noul Glenn este gata de lansare. Cu toate acestea, din cauza activității solare foarte ridicate și a potențialelor sale efecte asupra navei spațiale ESCAPADE, NASA amână lansarea până când condițiile meteorologice spațiale se vor îmbunătăți.", a precizat pe Twitter compania Blue Origin, potrivit Sky News.

Următoarea fereastră de lansare va fi stabilită în funcție de prognoza meteorologică spațială și disponibilitatea rachetei.

De unde va fi vizibilă aurora boreală

Furtuna solară aduce și vești spectaculoase: aurora boreală va fi vizibilă în Scoția, nordul Angliei și Irlanda de Nord, dacă cerul va fi senin.

Culorile impresionante ale aurorei sunt cauzate de particulele încărcate de la Soare care lovesc atomii din atmosfera superioară a Pământului.

"Vremea spațială poate avea un impact real asupra vieții oamenilor de pe întreaga planetă. Datele noastre sugerează că acest eveniment ar putea fi una dintre cele mai mari furtuni pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani.", a explicat Gemma Richardson, specialistă în riscuri geomagnetice la BGS.

Nivelul G5 de alertă indică posibile pene de curent, probleme GPS care pot dura zile întregi și dificultăți în orientarea navelor spațiale.

