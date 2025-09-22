Antena Meniu Search
NATO va desfășura sistemul turcesc de supraveghere aeriană MEROPS în Polonia și România

NATO va desfășura în Polonia și România sistemul turcesc MEROPS, pentru a întări capacitatea de avertizare timpurie și reacția rapidă la incursiunile dronelor rusești, tot mai frecvente pe flancul estic al Alianței.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 11:52
NATO va desfășura sistemul turcesc de supraveghere aeriană MEROPS în Polonia și România O fotografie realizată pe 5 septembrie 2025 arată un sistem de imagistică WESCAM MX-15 EO/IR, produs de L3Harris Technologies și utilizat pentru misiuni de supraveghere discretă la altitudine medie - Profimedia

NATO va desfășura sistemul turcesc de supraveghere aeriană MEROPS în Polonia și România, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al aliaților, informează Euractiv.

Măsura vine după ceea ce autoritățile poloneze au descris drept 19 încălcări ale spațiului aerian național în noaptea de 9 - 10 septembrie, incidente care au intensificat apelurile pentru o monitorizare mai strictă de-a lungul flancului estic al NATO.

Dezvoltat de compania turcă de apărare Aselsan, MEROPS "poate fi montat pe elicoptere și drone și este capabil să detecteze sistemele inamice prin nori și praf. A fost prezentat public pentru prima dată în 2022", notează Süddeutsche Zeitung.

Articolul continuă după reclamă

Antrenamente cu sprijinul Ucrainei

Potrivit Agenției Germane de Presă (DPA), instruirea privind operarea sistemului va începe cu sprijinul Ucrainei, începând chiar de săptămâna viitoare.

Analiștii spun că desfășurarea este de așteptat să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și să accelereze răspunsurile la amenințările cu drone, care au devenit o caracteristică persistentă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a efectelor sale în statele vecine.

Decizia ilustrează, de asemenea, o schimbare mai amplă către sistemele de supraveghere optică, ca un complement pentru radar și răspunsurile aeriene tradiționale, în cadrul strategiei NATO de poliție aeriană în evoluție în Europa de Est.

