Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei, după incursiunea celor 3 avioane rusești

Estonia a solicitat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc luni, ca reacție la pătrunderea a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 în spațiul său aerian, deasupra Golfului Finlandei.

Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică faptul că reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, după pătrunderea celor trei avioane militare ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP, citat de Agerpes.

Cele trei avioane de tip MiG-31 au rămas timp de aproximativ 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei, iar situaţia a alertat atât autorităţile de la Tallinn, cât şi NATO. Italia, care conduce în prezent misiunea de poliţie aeriană sub comandă NATO în ţările baltice, împreună cu Suedia şi Finlanda, au ridicat avioane de la sol pentru a intercepta aeronavele ruseşti.

Prima solicitare a Estoniei către Consiliul de Securitate ONU

Este pentru prima dată, în cei 34 de ani de la aderarea Estoniei la ONU, când această ţară membră a UE şi NATO solicită oficial o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate. Premierul estonian Kristen Michal a precizat vineri că ţara sa va cere şi activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membri.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a punctat că această încălcare a spaţiului aerian face "parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei şi a NATO".

În urmă cu zece zile, circa 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar ulterior o dronă de luptă rusească a fost semnalată în spaţiul aerian al României timp de o oră. "Acest comportament necesită un răspuns internaţional", a avertizat Tsahkna, adăugând că "acţiunile Rusiei sunt incompatibile cu responsabilităţile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU".

