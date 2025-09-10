Atac fără precedent al Israelului în Qatar. În premieră, israelienii au lansat peste 10 bombe în capitala Doha. Asta în condiţiile în care este unul dintre principalii negoicatori pentru încertarea războiului din Gaza. Ţara arabă a caracterizat acţiunea drept un act criminal şi laş, care încalcă flagrant dreptul internaţional.

Momentul atacului israelienilor arată amploarea dezastrului. Ţinta a fost sediul Hamas din Doha. În operaţiune au fost folosite 10 avioane de luptă, care au lansat peste 10 bombe.

Vizaţi au fost membrii unei delegaţii Hamas care negociază un acord de pace cu Israelul. Echipa a supravieţuit atacului. Totuşi, Hamas a anunţat că alte şase persoane au fost ucise.

Printre victime a fost şi fiul principalului negociator al grupării, Khalil al-Hayya.

Articolul continuă după reclamă

Atacul e replica israelului la atentatul grupării Hamas de luni din Ierusalim, soldat cu moartea a şase persoane. Benjamin Netanyahu spune că operaţiunea a reprezentat o necesitate, mai ales pentru a convinge gruparea să aprobe planul de pace impus de Donald Trump.

Netanyahu: Acest atac poate deschide uşa către sfârşitul războiului

"Israelul a acţionat în totalitate independent, complet independent, iar noi ne asumăm întreaga responsabilitate pentru această acţiune. Iar această acţiune poate deschide uşa către sfârşitul războiului" a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Atacul din Qatar vine la doar trei zile după ce liderul de la Casa Albă a anunţat un ultim avertisment la adresa militanţilor palestinieni.

"Administraţia Trump a fost notificată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas. Preşedintele Trump a ordonat imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze autorităţile din Qatar despre atacul iminent, lucru pe care acesta l-a făcut. Preşedintele consideră Qatarul un aliat puternic şi un prieten al Statelor Unite şi îi pare foarte rău pentru locul ales al acestui atac" a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ţările arabe şi liderii occidentali au condamnat atacul

Ţările din regiune, în frunte cu Qatarul şi Iranul au condamnat cu tărie atacul, pe care îl consideră de o mare laşitate.

"Acest lucru va tensiona probabil şi mai mult relaţiile Israelului cu ţările arabe din Golf, alături de care a încercat cu disperare să încheie acorduri de recunoaştere diplomatică şi probabil va cauza şi mai multe tensiuni în Orientul Mijlociu" a relatat reporterul Associated Press Jon Gambrell.

Bombardamentul a fost condamnat şi de liderii occidentali.

"Condamn această încălcare flagrantă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Qatarului. Toate părţile trebuie să depună eforturi pentru a obţine un armistiţiu permanent, nu pentru a-l distruge" a relatat Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres.

Qatarul este unul dintre principalii negoicatori pentru încetarea războiului din Gaza, dar şi principalul partener al americanilor în regiune. Statele Unite au acolo cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, cu aproape 10.000 de soldaţi.

