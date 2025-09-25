Sarkozy, 5 ani de închisoare pentru asociere cu un grup infracţional. Decizia nu este definitivă

Un tribunal din Paris l-a condamnat joi, 25 septembrie, pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de conspirație criminală în procesul privind presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către dictatorul libian Muammar Gaddafi, informează Le Monde.

UPDATE: Sarkozy a primit o condamnare de cinci ani în dosarul Libiei și va fi încarcerat chiar dacă face apel, conform Le Monde.

Instanța a dispus ca Sarkozy să fie încarcerat la o dată ulterioară, procurorii având la dispoziție o lună pentru a-l informa pe fostul șef al statului când trebuie să se prezinte la închisoare. Chiar dacă Sarkozy va face apel la verdict, această măsură rămâne în vigoare.

Sarkozy a fost achitat pentru alte trei capete de acuzare, inclusiv pentru corupție, însă judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că acesta "și-a lăsat apropiații (...) să acționeze în vederea obținerii de sprijin financiar" pentru campania electorală.

Doi dintre foștii săi colaboratori apropiați au fost de asemenea condamnați. Fostul său om de încredere, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de corupție pasivă și falsificare, iar fostul ministru Brice Hortefeux a fost condamnat pentru conspirație criminală. Eric Woerth, trezorierul campaniei din 2007, a fost achitat, mai menţionează publicaţia franceză.

