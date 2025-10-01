Nicușor Dan a ajuns la Copenhaga. Liderii europeni vor primi raportul despre anularea alegerilor din 2024

Președintele Nicușor Dan se află la Copenhaga, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. Acesta a scris pe platforma X că discuțiile se vor concentra pe întărirea apărării și a rezilienței europene, precum și pe sprijinul acordat Ucrainei.

"La Copenhaga, pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul Comunităţii Politice Europene, pentru a discuta moduri concrete de a coordona şi întări apărarea şi rezilienţa noastră europeană comună, precum şi sprijinul nostru pentru Ucraina", a scris preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

La cele două reuniuni vor fi abordate teme legate de conflictul din Ucraina și securitatea europeană. Totodată, președintele a anunțat marți că le va prezenta partenerilor europeni concluziile raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024.

