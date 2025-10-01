Nicușor Dan a ajuns la Copenhaga. Liderii europeni vor primi raportul despre anularea alegerilor din 2024
Președintele Nicușor Dan se află la Copenhaga, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. Acesta a scris pe platforma X că discuțiile se vor concentra pe întărirea apărării și a rezilienței europene, precum și pe sprijinul acordat Ucrainei.
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Copenhaga, unde va participa la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul Comunităţii Politice Europene: Discuţii despre întărirea apărării şi rezilienţei europene şi sprijinul pentru Ucraina
"La Copenhaga, pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul Comunităţii Politice Europene, pentru a discuta moduri concrete de a coordona şi întări apărarea şi rezilienţa noastră europeană comună, precum şi sprijinul nostru pentru Ucraina", a scris preşedintele Nicuşor Dan.
Preşedintele participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.
La cele două reuniuni vor fi abordate teme legate de conflictul din Ucraina și securitatea europeană. Totodată, președintele a anunțat marți că le va prezenta partenerilor europeni concluziile raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰