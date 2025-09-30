Nicușor Dan laudă inițiativa lui Trump pentru Fâșia Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii

România rămâne angajată în susținerea păcii durabile și a stabilității în Orientul Mijlociu, a transmis marți, pe platforma X, președintele Nicușor Dan, care a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a promova un plan de pace pentru Gaza.

El a salutat "efortul semnificativ al preşedintelui Trump către ajungerea la pace în Gaza, după cum arată planul de pace prezentat ieri".

"Acest plan este o reală şansă pentru încheierea războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a ostaticilor şi furnizarea de ajutor umanitar vital către populaţia din Gaza", a completat şeful statului.

Potrivit acestuia, ţara noastră va continua să colaboreze strâns cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii şi cu alţi parteneri internaţionali "pentru a ajunge la un angajament constructiv şi un viitor al securităţii şi al păcii pentru toate popoarele din regiune".

Mesajul integral al preşedintelui Nicuşor Dan

