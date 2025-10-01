Antena Meniu Search
Nicușor Dan, prezent la dineul regal din Copenhaga. A sosit în aceeași mașină cu Emmanuel Macron

Liderii europeni s-au reunit miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre consolidarea apărării comune a Europei și continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Președintele României, Nicușor Dan, a participat seara la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria, unde a fost prezent și președintele Franței, Emmanuel Macron.

la 01.10.2025 , 21:37
Evenimentul a avut loc la Palatul Amalienborg, reședința regală din Copenhaga. Nicușor Dan și Emmanuel Macron au sosit împreună, coborând din același vehicul, și au fost întâmpinați de Majestățile Lor, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria.

Dineul face parte din programul oficial al reuniunii și oferă un cadru diplomatic de dialog între liderii europeni pe teme strategice, într-un moment în care Europa își redefinește prioritățile de securitate.

Discuții despre apărarea comună și sprijinul pentru Ucraina

În cursul zilei, șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Palatul Christiansborg, unde au avut loc discuții privind întărirea apărării colective a Europei și continuarea sprijinului politic, economic și militar pentru Ucraina.

Reuniunea are loc pe fondul tensiunilor geopolitice și al eforturilor statelor membre de a consolida cooperarea europeană în fața noilor provocări de securitate.

