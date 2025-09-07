A fost o nouă noapte de foc în Ucraina! Armata lui Vladimir Putin a lansat peste noapte un atac cu sute drone asupra mai multor oraşe. 15 oameni au fost răniţi. În Zaporojie, dronele au lovit mai multe locuinţe şi au distrus aproape în totalitate o grădiniţă.

A fost o zi şi o noapte a groazei la Zaporojie. Dronele lui Vladimir Putin au transformat oraşul în ruine. Şase blocuri, patru case şi o grădiniţă s-au făcut una cu pământul. Zeci de maşini au izbucnit în flăcări, iar pompierii au reuşit cu greu să stingă incendiile care au cuprins oraşul.

La scurt timp a venit şi replica Ucrainei. Potrivit presei ruse, armata lui Zelenski ar fi lansat 31 de drone asupra regiunilor ruseşti Belgorod, Voronej şi Briansk. Apărarea antiaeriană rusă le-ar fi doborât pe toate. A urmat apoi un alt atac rusesc, cu sute de drone. Oraşele Kiev şi Harkov au fost zguduite de mai multe explozii.

Trupele de la Kiev vin şi cu un avertisment sumbru. Susţin că Rusia pregăteşte o lovitură decisivă în regiunea Doneţk. Puşcaşii marini ruşi ar încerca să înainteze în valuri mici în Pokrovsk, pentru a ajunge cât mai adânc în oraş. Obiectivul lor ar fi să se apropie tot mai mult de operatorii ucraineni de drone, pentru a-şi întări poziţia în regiune.

Atacurile din ultimele ore nu fac nimic altceva decât sa blocheze şi mai mult negocierile de pace, precum şi întâlnirea mult aşteptată Putin-Zelenski. "El poate veni la Kiev. Eu nu mă pot duce la Moscova, în timp ce ţara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înţeles şi el înţelege asta", a declarat Volodimir Zelenski,

Zelenski a mai refuzat o dată în decursul acestei săptămâni invitaţia lui Putin la Moscova. Şapte ţări, printre care şi Turcia, s-au oferit în schimb să găzduiască un summit între cei doi lideri.

