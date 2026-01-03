"Nu știm dacă mai trăiește". Apelul disperat al unei mame care îşi caută fiul după tragedia din Crans-Montana

Arthur Brodard. Un nume simplu care pentru o mamă înseamnă totul. Copilul ei s-a aflat în noaptea de Revelion în barul Constellation, din Crans-Montana. Astăzi îl caută cu disperare şi cu speranţă în suflet că poate încă mai este în viaţă şi se află printre răniţi.

Arthur, băiatul dispărut fără urmă după tragedia din Crans-Montana - Facebook

În Elveția acest nume a început să circule încet, ca vântul care trece prin munții Crans-Montana. Trece din telefon în telefon, intră în gânduri, se oprește în inimă. Arthur. Mama lui a făcut singurul lucru posibil atunci când tăcerea a devenit insuportabilă: să ceară ajutor.

Ea a postat o fotografie. Arthur este acolo cu câinele lui lângă el. Doar o poză simplă, normală. Și exact această normalitate îți taie răsuflarea. Nu e o poză cu care să te dai mare. Este un apel nominal. E un mesaj aruncat lumii, ca o sticlă în mare.

O iubire care refuză să moară

"Fiul meu Arthur Brodard, născut pe 22 februarie 2009, se afla în Crans-Montana în timpul incendiului. Nu știm dacă mai trăiește sau unde se află. Dacă aveți vreo informație, dacă știți în ce spitale ar putea fi, vă rog să mă contactați”, anunţă mama băiatului.

În acest mesaj nu există disperare strigată. Există o mamă care vorbește lumii cu vocea frântă şi multă teamă. Și cu speranța care nu vrea să moară.

În spatele acelui apel sunt ore nesfârșite, telefoane care vibrează fără răspuns, așteptări care dor. Există lacrimi. Dar mai presus de toate există o forță incredibilă: convingerea că cineva ar putea ști ceva. Că o distribuire ajunge acolo unde trebuie. Că un detaliu, chiar și mic, poate schimba totul.

Arthur astăzi nu este doar un nume. Este un fiu care este dorit. Şi este o mamă care cere ajutor şi care continuă să spere chiar și în întuneric.

Și în timp ce Elveția șoptește acest nume cu respect, o cerere rămâne suspicioasă, clară și puternică: "Vă rugăm să nu ezitați să distribuiți".

Pentru că uneori chiar asta poate face diferența.Încă o privire. Încă o persoană care citește. Un mesaj care ajunge unde trebuie. Uneori, totul începe așa. Cu o mamă. O poză. Și o iubire care refuză să renunțe.

