NYP: Trump, informat de serviciile secrete că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este homosexual

Tabloidul american The New York Post susține că, potrivit serviciilor de informații americane, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi homosexual, veste la care Donald Trump ar fi izbucnit în râs în timpul briefingului.

Serviciile de informații americane l-ar fi informat pe liderul de la Casa Albă că noul ayatollah ar fi homosexual, relatează The New York Post, un tabloid conservator și favorabil lui Donald Trump.

Potrivit mai multor surse citate de articol, informația ar fi fost considerată credibilă de serviciile de informații americane și ar proveni de la "una dintre cele mai bine protejate surse pe care le are guvernul". De asemenea, faptul că a ajuns până la cele mai înalte niveluri ale administrației indică un anumit grad de încredere în informaţiile obținute.

În timpul briefingului, Trump ar fi reacționat surprins și amuzat. Un oficial prezent ar fi spus că Trump "nu s-a oprit din râs câteva zile", iar alți participanți ar fi considerat informația "hilară". "Faptul că această informație a ajuns la cele mai înalte niveluri arată că există un anumit grad de încredere în ea", a declarat una dintre surse. Amintim că, în Iran, relațiile sexuale între persoane de același sex sunt ilegale și pot fi pedepsite inclusiv cu moartea.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit NYP, serviciile de informații americane ar avea indicii că Mojtaba Khamenei ar fi avut o relație sexuală de lungă durată cu profesorul său din copilărie, însă nu există dovezi fotografice publice care să confirme această afirmație.

Informația circula doar în interiorul serviciilor și ar fi fost considerată suficient de importantă pentru a fi prezentată direct președintelui.

În ultimele zile, au circulat mai multe speculații despre starea de sănătate și viața lui Mojtaba Khamenei. Site-ul israelian i24 News a relatat săptămâna trecută că ar fi în comă, şi prin urmare nici nu ar şti că a fost numit în locul tatălui său.

Tabloidele britanice au speculat şi ele că Mojtaba Khamenei ar fi suferit răni grave la picioare și la față în timpul atacului de pe 28 februarie şi că în trecut ar fi fost tratat în Occident pentru impotență. În timp ce Al Jarida, un ziar din Kuweit, a relatat în weekend că noul lider suprem iranian ar fi fost transportat în secret la Moscova cu un avion militar rusesc, după ce a fost rănit în prima zi a atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului. Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost confirmată.

Autorităţile iraniene au transmis semnale contradictorii despre noul lider de la Teheran care nu a apărut deloc în public de la declanşarea războiului;nici nu au fost publicate declaraţii audio, doar scrise.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰