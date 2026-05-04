Incendiu la Spitalul Carol Davila din București. Pacienții din mai multe saloane, evacuați

Incendiu la o magazie a Spitalului Carol Davila din Capitală. Pacienții s-au autoevacuat până la sosirea echipajului SMURD. Din fericire, nu au existat victime, iar focul a fost stins. 

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 12:15
Incendiu a izbucnit dimineață la o magazie, din cauza unui scurtcircuit. Pacienții din câteva saloane au fost evacuați până la sosirea echipajelor de intervenție. 

Au fost degajări mari de fum. Focul a fost stins rapid, iar din fericire nu au existat victime.

Pacienții urmează să intre din nou în saloane. 

