Incendiu la Spitalul Carol Davila din București. Pacienții din mai multe saloane, evacuați
Incendiu la o magazie a Spitalului Carol Davila din Capitală. Pacienții s-au autoevacuat până la sosirea echipajului SMURD. Din fericire, nu au existat victime, iar focul a fost stins.
Spitalul Carol Davila
Incendiu a izbucnit dimineață la o magazie, din cauza unui scurtcircuit. Pacienții din câteva saloane au fost evacuați până la sosirea echipajelor de intervenție.
Au fost degajări mari de fum. Focul a fost stins rapid, iar din fericire nu au existat victime.
Pacienții urmează să intre din nou în saloane.
