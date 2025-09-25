O bază militară din Franţa, survolată de mai multe drone neidentificate

Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei.

A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, a precizat delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L'Union. Acest incident "este excepţional", a subliniat DMD citat de AFP şi news.ro.

Conform procedurii în cazul zborurilor cu drone, "s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face faţă acestei situaţii" şi s-a depus o plângere la jandarmerie.

Niciun element nu permite să se considere, în acest moment, că ar putea fi vorba de o interferenţă străină, consideră DMD, în condiţiile în care aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost închise temporar la începutul săptămânii din cauza prezenţei unor drone neidentificate.

Alte aeroporturi civile din Danemarca, precum şi o bază aeriană militară daneză au fost survolate de drone în noaptea de marţi spre miercuri.

Tabăra militară din Mourmelon-le-Grand a găzduit anul trecut soldaţi ucraineni în curs de instruire, în cadrul grupului operativ "Champagne". Din acest an, baza găzduieşte şi un "centru de antrenament tactic pentru drone" (CETD).

