O femeie și-a păcălit iubitul că are cancer ca să-i dea bani să-și facă implant mamar

Caz incredibil în Marea Britanie. O femeie și-a păcălit iubitul că suferă de cancer pentru a-și face implant mamar.

Totul a ieșit la iveală după ce mai multe persoane i-au atras atenția bărbatului cu privire la postările iubitei sale de pe rețelele de socializare.

În timp ce femeia pretindea că suferă, aceasta a beneficiat de o intervenție estetică și s-a bucurat de o vacanță de lux în Austria.

Laura McPherson din Duffield, Derbyshire, centrul Angliei, a susținut timp de 5 ani că suferă de cancer cervical, ovarian, de colon, intestinal și de sân, potrivit publicației online Metro.uk.

Bărbatul, care timp de 5 ani a crezut că iubita lui are cancer și are nevoie de bani pentru tratament, s-a adresat justiției. Judecătorul a decis că femeia trebuie să înapoieze 30.000 de lire sterline până în luna ianuarie.

Laura McPherson, care are doi copii dintr-un mariaj anterior, a recunoscut anterior frauda și a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani și arest la domiciliu 5 nopți pe săptămână.

