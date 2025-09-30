O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului. Este venerată atât de budişti, cât şi de hinduşi ProfiMedia

Familia, prietenii și credincioșii au purtat noua Kumari pe străzile din Kathmandu, înainte de a o duce în palatul-templu care îi va fi casă pentru mai mulți ani. Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a-i atinge tălpile cu fruntea, cel mai înalt semn de respect în rândul hindușilor din această țară himalayană și i-au oferit flori și bani. Noua Kumari îi va binecuvânta pe credincioși, inclusiv pe președinte, joi.

"Ieri era doar fiica mea, dar astăzi este o zeiță", a spus tatăl ei. El a afirmat că existau semne încă dinaintea nașterii că fetița va deveni zeiță.

"Soția mea a visat în timpul sarcinii că era o zeiță și am știut că va fi cineva foarte special", a spus el.

Poziţia prestigioasă aduce după sine multe piedici

Familiile din clanul Shakya care îndeplinesc criteriile pentru această poziție prestigioasă concurează pentru ca fiicele lor să fie selectate. Familia unei Kumari dobândește un statut social ridicat, atât în societate, cât și în cadrul clanului.

Totuși, viața unei Kumari este una izolată. Are puține prietene selectate atent și i se permite să iasă din templu doar de câteva ori pe an, cu ocazia festivalurilor. Fostele Kumari se confruntă cu dificultăți în adaptarea la viața normală, învățând să facă treburi casnice și să frecventeze școli obișnuite. Potrivit folclorului nepalez, bărbații care se căsătoresc cu o fostă Kumari ar avea parte de o moarte timpurie, astfel că multe dintre ele rămân necăsătorite.

În ultimii ani, tradiția a cunoscut unele schimbări: Kumari are acum acces la educație prin profesori particulari chiar în interiorul templului și chiar la un televizor.

De asemenea, guvernul oferă fostelor Kumari o mică pensie lunară, de aproximativ 110 dolari, puțin peste salariul minim stabilit de autorități.

