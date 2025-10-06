Antena Meniu Search
Video O mie de turişti, blocaţi pe Everest. O furtună neobişnuită a măturat versantul

Panică pe acoperişul lumii. Aproape o mie de turişti au rămas blocaţi pe Muntele Everest la peste 4.000 de metri altitudine, într-o vale izolată. Una dintre cele mai puternice furtuni de până acum a măturat versantul. Pe timp de noapte, temperatura la vârful Everest poate coborî până la minus 60 de grade Celsius.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 20:29

Cei aproape o mie de oameni au rămas blocaţi în regiunea Tingri din Tibet, una dintre principalele rute de acces folosite de turişti pentru a urca pe cel mai înalt vârf de munte din lume.  Nu erau alpinişti profesionişti, iar o furtună neobişnuit de puternică pentru această perioadă, cu zăpadă şi vijelii puternice, i-a izolat pe turişti în apropierea văii Karma.

Mai mulţi salvamontişti şi zeci de localnici au sărit în ajutorul persoanelor blocate la peste 4200 de metri altitudine. 350 dintre ei au reuşit să coboare în oraşul Qudang, însă sute aşteaptă, în continuare, ajutor.

Pe timp de seară, temperatura la vârful Everest pot coborî până la minus 60 de grade Celsius. Prima victimă a fost un turist care a murit de frig. În exclusivitate pentru Observator, alpinista Maria Danilă, prima femeie din România care a reuşit să urce  pe al treilea cel mai înalt vârf al planetei, a povestit despre pericol.

Furtuna a devastat şi partea versantului din Nepal. Aici, şuvoaiele şi alunecările de teren au ucis 50 de oameni, iar 450 de case au fost înghiţite de ape. Meteorologii spun că a fost una dintre cele mai aprige furtuni înregistrate vreodată.

Peste 400 de oameni şi-au pierdut viaţa încercând să urce pe cel mai înalt vârf de munte din lume. Printre ei, e şi un român de 48 de ani, găsit fără viaţă în cortul său, anul trecut, la peste 7 mii de metri altitudine.

