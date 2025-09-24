Antena Meniu Search
Doi morţi şi un rănit în urma unui atac armat la un centru de detenţie pentru imigranţi din Dallas

Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită miercuri, în urma unui atac armat, într-un centru de detenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas. Atacatorul s-a împuşcat.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 17:34
Doi morţi şi un rănit în urma unui atac armat la un centru de detenţie pentru imigranţi din Dallas Doi morţi şi un rănit în urma unui atac armat la un centru de detenţie pentru imigranţi din Dallas - AP Galerie (2)

”Detaliile sunt în continuare imprecise, dar putem confirma că există mai multe persoane rănite şi ucise. Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare", a anunţat pe X oficialul american însărcinat cu Securitatea Internă Kristi Noem.

Motivul atacului este încă necunoscut. Potrivit postului Fox4, victimele erau deţinuţi ai centrului.

"Informaţii preliminare arată că este vorba despre un lunetist", a declarat a declarat la CNN directorul interimar al ICE Todd Lyons.

Atacatorul era urcat pe acoperişul unui clădiri din vecinătate cu o puşcă, au declarat postului Fox4 surse din cadrul poliţiei. Bărbatul s-a sinucis la sosirea agenţilor de poliţie.

Deşi momentan nu există dovezi că atacul ar fi vizat angajaţii centrului de detenţie al Poliţiei federale a imigraţiei din Dallas, vicepreşedintele american J.D. Vance a postat un mesaj pe reţeau X în care cere încetarea atacurilor asupra forţelor de ordine.

"Mă rog pentru toți cei răniți în acest atac și pentru familiile lor", a mai spus J.D. Vance.

