Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită miercuri, în urma unui atac armat, într-un centru de detenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas. Atacatorul s-a împuşcat.

Doi morţi şi un rănit în urma unui atac armat la un centru de detenţie pentru imigranţi din Dallas - AP

”Detaliile sunt în continuare imprecise, dar putem confirma că există mai multe persoane rănite şi ucise. Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare", a anunţat pe X oficialul american însărcinat cu Securitatea Internă Kristi Noem.

Motivul atacului este încă necunoscut. Potrivit postului Fox4, victimele erau deţinuţi ai centrului.

"Informaţii preliminare arată că este vorba despre un lunetist", a declarat a declarat la CNN directorul interimar al ICE Todd Lyons.

Atacatorul era urcat pe acoperişul unui clădiri din vecinătate cu o puşcă, au declarat postului Fox4 surse din cadrul poliţiei. Bărbatul s-a sinucis la sosirea agenţilor de poliţie.

Deşi momentan nu există dovezi că atacul ar fi vizat angajaţii centrului de detenţie al Poliţiei federale a imigraţiei din Dallas, vicepreşedintele american J.D. Vance a postat un mesaj pe reţeau X în care cere încetarea atacurilor asupra forţelor de ordine.

"Mă rog pentru toți cei răniți în acest atac și pentru familiile lor", a mai spus J.D. Vance.

