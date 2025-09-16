O rachetă trasă de un F-16 a lovit acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia

Răsturnare de situaţie. Acoperișul casei avariate în Polonia, în timpul incursiunii dronelor rusești din 10 septembrie 2025, nu a fost lovit de o dronă, ci de o rachetă AIM-120 lansată de un avion F-16 polonez pentru a intercepta o dronă rusească, relatează Rzeczpospolita. Racheta ar fi suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și, din fericire, nu a detonat la impact, potrivit sursei citate, care mai menționează că Procuratura și Ministerul Apărării nu au oferit informații publice pe acest subiect.

17 drone rusești au fost identificate în urma încălcării fără precedent a spațiului aerian polonez. Drone întregi sau fragmente ale acestora au fost găsite în diverse locuri din estul Poloniei. Majoritatea erau Gerbera, adică "momeli", care nu au provocat pagube. Cu o singură excepție: la Wyryki Wola, o localitate cu 2.700 de locuitori din estul Poloniei, aproape de granița cu Belarus, unde un "obiect zburător neidentificat", așa cum îl numește Parchetul din Lublin, a avariat o casă. Acoperișul a fost distrus, iar tavanul spart. Proprietarii au scăpat nevătămați. Femeia a declarat presei că a ieșit din dormitor cu câteva clipe înainte ca resturile de metal să cadă în cameră.

Parchetul a identificat cu ușurință resturile celor 17 drone găsite, însă despre cea care a căzut în Wyryki nu dorește să vorbească, scrie Rzeczpospolita. "Obiectul nu a fost deocamdată identificat nici ca dronă, nici ca fragmente ale acesteia", se arată într-un comunicat. "Nu pot spune încă ce a căzut pe casă, așteptăm opinia experților", a declarat procurorul Agnieszka Kępka, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Lublin.

Însă, conform informațiilor obținute de Rzeczpospolita, pe casă a căzut o rachetă lansată de un F-16 polonez, folosită pentru a doborî drona. Este vorba despre o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM, care a avut o defecțiune a sistemului de ghidare și nu și-a atins ținta. Din fericire, focosul nu s-a armat și nu a explodat datorită sistemelor de siguranță.

Racheta, de circa trei metri lungime și 150 de kg, a căzut direct peste casă, provocând daune structurale, dar fără explozie. Primăria și comunitatea locală s-au mobilizat pentru a sprijini familia afectată, oferindu-le locuință provizorie și strângând fonduri pentru reparații estimate la aproximativ 12.000 de euro.

Potrivit locotenentului în rezervă Maciej Korowaj, dronele au fost direcționate în mod special de ruşi spre Polonia. "O parte a roiului de drone lansate în timpul atacului nocturn al Rusiei asupra Ucrainei, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, era destinată Poloniei. Rușii le lansează în grupuri mici, le dispersează traiectoriile și observă cum pătrund în Polonia, care este reacția noastră, atât politică, cât și militară, și unde sunt interceptate și doborâte", explică expertul, adăugând că dronele Gerbera au o rază de acțiune între 300 și aproximativ 600 km, în funcție de configurație, și pot avea rol de atac, recunoaștere sau de momeală pentru sistemele de apărare antiaeriană.

"Ceea ce am văzut a fost o acțiune foarte precis plănuită la frontiera dintre Polonia, Ucraina și Belarus. A avut scopul de a ne testa reacția, capacitățile, dar și de a crea confuzie. Nu de a provoca distrugeri sau victime, pentru a nu declanșa articolul 5 al NATO. Am urmărit și reacțiile din mass-media rusă în același timp, ceea ce a confirmat clar că Rusia a orchestrat operațiunea", a subliniat Korowaj.

La scurt timp după atac, premierul Donald Tusk a declarat în parlament că o parte dintre drone au venit dinspre Belarus. Întrebat dacă au participat și belarușii la acest atac, Korowaj a subliniat că reacția Minskului arată că nu au fost informați despre operațiune. "Aș spune chiar că au fost speriați de această acțiune", a precizat expertul.

Jarosław Wolski, analist militar specializat în arme blindate și antitanc, consideră că dronele au venit din Belarus în proporție de 90%. Și el este convins că atacul a fost minuțios planificat. "Nu este întâmplător că dronele au căzut în apropierea bazelor militare sau au ajuns aproape de mari baze aeriene. A fost un test al reacției și al procedurilor noastre", susține Wolski.

Jurnaliștii polonezi au întrebat dacă se pot deosebi dronele Gerbera "momeli" de dronele Shahed încărcate cu explozibili, ceea ce ar justifica folosirea rachetelor de pe avioane F-35 sau F-16 pentru neutralizarea lor. "În opinia mea, forțele aeriene au avut capacitatea de a distinge între machete și drone reale. Cel mai probabil s-a tras nu asupra dronelor Gerbera, ci asupra dronelor de atac de tip Shahed sau similare", a explicat Wolski.

Incidentul din Wyryki amintește de tragedia de la Przewodów de acum trei ani. Pe 16 noiembrie 2022, pe teritoriul unui fost CAP, a căzut o rachetă care a explodat. Doi fermieri au murit, iar clădirea a fost distrusă. În acea zi, Rusia a lansat un atac masiv asupra vestului Ucrainei, inclusiv asupra unei termocentrale de lângă Liov. Ucraina a ripostat cu rachete antiaeriene trase în perechi,pentru a crește șansele de reușită, una și-a atins ținta, cealaltă a zburat mai departe, "în gol".

Experții polonezi au stabilit atunci că victimele au murit din cauza exploziei unei rachete antiaeriene de tip S-300 5-W-55 (de fabricație rusească). Procurorii polonezi au identificat chiar și poziția de lansare a rachetei antiaeriene ucrainene. Totuși, ancheta s-a blocat. Motivul: lipsa de cooperare din partea Parchetului ucrainean.

