O româncă a fost arestată în Germania. E acuzată că a spionat în favoarea Rusiei

O româncă a fost arestată în Germania sub suspiciunea că ar fi spionat în favoarea Rusiei. Alături e femeie a fost arestat şi un bărbat, un cetăţean ucrainean, potrivit Reuters.

Cei doi spionau o firmă care furniza drone Ucrainei, susţin autorităţile germane. Potrivit procurorilor germani, Serghei N, un bărbat cu cetăţenie ucraineană, a fost arestat în Spania, iar românca Alla S a fost reţinută pe teritoriul Germaniei. "Din decembrie 2025, Serghei N. a spionat o persoană în Germania în folosul unui serviciu rusesc de informații, persoană care furniza drone și piese componente Ucrainei", se arată în comunicatul Procuraturii.

Acţiunile de spionaj ale Rusiei pe teritoriul Germaniei s-au intensificat

Autorităţile germane mai susţin că la un moment dat Serghei N s-a mutat în Spania, iar locul său a fost luat imediat de Alla S. "Acuzatul a strâns informații online și a filmat locul de muncă al țintei. Când Serghei N. s-a mutat în Spania, Alla S. a preluat sarcina chiar în luna martie 2026", se mai arată în comunicat.

Acţiunile de spionaj ale Rusiei pe teritoriul Germaniei s-au intensificat pe măsură ce războiul din Ucraina s-a agravat. La începutul anului, Ministerul german de Externe a cerut expulzarea unui diplomat rus aflat sub coordonarea ambasadorului rus la Berlin după ce o altă femeie a fost deconspirată ca spion. Germania "nu tolerează spionajul" pe teritoriul său, "mai ales sub acoperirea statutului diplomatic", a fost mesajul postat de Ministerul german de Externe pe X.

