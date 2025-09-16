O româncă şi iubitul ei britanic au fost nevoiţi să-şi scurteze vacanţa după ce au fost văzuţi înotând în Canal Grande.

Cei doi s-au întors în Marea Britanie în aceeaşi zi în care au ajuns în Veneţia şi au fost amendați cu 450 de euro fiecare.

Gondolierii au fost cei care au văzut cuplul în apă şi au chemat imediat autorităţile. Înotul în canalele din Veneția este interzis.

