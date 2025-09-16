Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O româncă şi iubitul ei britanic, amendaţi după ce au fost văzuţi înotând în Canal Grande din Veneţia

O româncă şi iubitul ei britanic au fost nevoiţi să-şi scurteze vacanţa după ce au fost văzuţi înotând în Canal Grande.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 08:48

Cei doi s-au întors în Marea Britanie în aceeaşi zi în care au ajuns în Veneţia şi au fost amendați cu 450 de euro fiecare.

Gondolierii au fost cei care au văzut cuplul în apă şi au chemat imediat autorităţile. Înotul în canalele din Veneția este interzis. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

venetia canalul grande inot
Înapoi la Homepage
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job?
Observator » Ştiri externe » O româncă şi iubitul ei britanic, amendaţi după ce au fost văzuţi înotând în Canal Grande din Veneţia