Descoperire majoră făcută de NASA pe Marte. Agenţia Spaţială Americană susţine că o sondă a găsit semne ale existenței vieții microbiene pe Planeta Roşie, în urmă cu miliarde de ani. Dovada provine dintr-o mostră de rocă antică, formată din sedimentele de pe fundul unui lac. Piatra a fost colectată de un robot NASA anul trecut, într-o vale care a fost străbătută pe vremuri de un râu.

Cercetătorii au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probelor colectate acolo de roverul Perseverance, ideal în laboratoarele de pe Pământ, înainte de a se ajunge la orice concluzii, potrivit Mediafax.

Rătăcind pe Marte din 2021, roverul nu poate detecta direct viaţa. În schimb, acesta transportă un burghiu pentru a penetra rocile şi tuburi pentru a păstra probele colectate din locurile considerate cele mai potrivite pentru a găzdui viaţa cu miliarde de ani în urmă. Probele aşteaptă să fie recuperate pe Pământ, un plan ambiţios care este în aşteptare, deoarece NASA caută opţiuni mai ieftine şi mai rapide.

Numind-o o "descoperire interesantă", doi oameni de ştiinţă care nu au fost implicaţi în studiu, Janice Bishop de la Institutul SETI şi Mario Parente de la Universitatea Massachusetts Amherst, au subliniat rapid că procesele non-biologice ar putea fi responsabile.

"Acesta este unul dintre motivele pentru care nu putem merge atât de departe încât să spunem: Aha, aceasta este dovada certă a existenţei vieţii", a declarat cercetătorul principal Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook.

În orice caz, Hurowitz a spus că este cel mai bun şi mai convingător candidat de până acum în căutarea roverului după semne potenţiale ale vieţii din trecutul îndepărtat. A fost a 25-a probă colectată; numărul total a ajuns acum la 30, mai rămânând încă şase.

"Ar fi uimitor să putem demonstra în mod concludent că aceste caracteristici au fost formate de ceva care era viu pe o altă planetă cu miliarde de ani în urmă, nu-i aşa?", a spus Hurowitz.

Colectată vara trecută, proba provine din roci argiloase roşiatice, bogate în argilă, din Neretva Vallis, un canal fluvial care odinioară transporta apă în craterul Jezero. Această afloriment de rocă sedimentară, cunoscută sub numele de formaţiunea Bright Angel, a fost studiată de instrumentele ştiinţifice ale misiunii Perseverance înainte de începerea forajului.

