O tânără a cumpărat o casă cu 9.000 de €. Doar reparaţiile acoperişului au costat-o cu o treime mai mult

Să cumperi o casă cu mai puțini bani decât ai plăti pentru o mașină la mâna a doua pare imposibil în Spania, însă în satele afectate puternic de depopulare încă se mai găsesc astfel de oportunități.

Problemele apar însă după achiziție, când începe renovarea. Irene Vila, o tânără psihologă de 20 de ani din Valencia, trece prin această experiență în regiunea montană Serranía de Cuenca. Ea renovează o casă veche din satul bunicii sale materne și prezintă fiecare etapă a lucrărilor pe Instagram.

Irene a cumpărat în august 2025 o casă cu două etaje și curte, care fusese nelocuită timp de peste 30 de ani. Nu este vorba despre fosta locuință a bunicii sale, ci despre o altă casă din același sat, unde ea și frații săi și-au petrecut multe veri. Bunica ei, Tere, care a murit între timp, era foarte atașată de acest loc.

Proprietarii încercau de mai mulți ani să vândă imobilul

"Casa avea nevoie de o renovare serioasă, iar acest lucru m-a ajutat să negociez prețul", a explicat tânăra pentru publicația La Vanguardia.

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În sat mai exista o casă scoasă la vânzare la un preț asemănător, dar care se afla într-o stare mult mai bună. Irene s-a folosit de această comparație pentru a-și susține oferta. Inițial, a propus 5.000 de euro, iar în cele din urmă a ajuns la un acord cu proprietarii pentru 9.000 de euro, sumă pe care a putut să o plătească fără să apeleze la un credit ipotecar.

Prețul reflectă situația din Serranía de Cuenca, una dintre regiunile Spaniei cele mai afectate de scăderea populației. În satele cu foarte puțini locuitori, cererea pentru locuințe este aproape inexistentă, iar o casă deteriorată, care nu poate fi locuită imediat, are o valoare de piață foarte mică.

Tânăra lucrează de la distanță, iar faptul că locuința beneficiază de conexiune la internet prin fibră optică a fost un factor decisiv în alegerea sa.

De ce costă atât de mult renovarea unei case vechi

Acoperișul a reprezentat prima lucrare importantă și cea mai urgentă. Acesta era construit dintr-o structură de stuf și țiglă și avea găuri prin care pătrundea apa de ploaie. Infiltrațiile amenințau să afecteze și restul construcției.

Repararea acoperișului a costat aproape 12.000 de euro, cu aproximativ 3.000 de euro mai mult decât suma plătită de Irene pentru întreaga casă.

Un acoperiș aflat într-o asemenea stare nu poate fi reparat prin simpla înlocuire a câtorva țigle. Muncitorii trebuie să demonteze structura veche, să îndepărteze molozul, să monteze grinzi noi și să adauge straturi de izolație termică și hidroizolație. Aceste lucrări sunt esențiale într-o regiune în care, în fiecare iarnă, temperaturile scad sub zero grade și ninge frecvent.

La costurile materialelor și ale manoperei se adaugă cheltuielile pentru schele, măsurile de protecție necesare lucrului la înălțime și transportul materialelor grele până într-un sat de munte.

Lipsa muncitorilor calificați face ca renovarea să fie și mai scumpă. În localitățile din apropiere au mai rămas puțini specialiști, mulți dintre ei au liste lungi de așteptare, iar alții refuză lucrări noi pentru că sunt deja foarte ocupați.

Din acest motiv, Irene a fost nevoită să adapteze calendarul renovării în funcție de disponibilitatea muncitorilor și aproape că nu a avut posibilitatea să compare mai multe oferte de preț.

Cum a început singură reparaţiile

Primul lucru pe care l-a făcut Irene a fost să curețe locuința. A îndepărtat frunzele, praful și resturile acumulate de-a lungul anilor. Această etapă i-a permis să inspecteze casa și să decidă ce elemente puteau fi păstrate.

De atunci, lucrările mai complicate au rămas în grija specialiștilor, în timp ce ea se ocupă de sarcinile mai simple. Tânăra șlefuiește pereții, vopsește scările și reamenajează grădina, cu ajutorul familiei și al prietenilor.

Casa are deja un acoperiș nou și scări noi la parter. Irene a obținut și estimări de preț pentru refacerea instalației electrice, înlocuirea ușii de la intrare și schimbarea unei ferestre deteriorate de la etaj.

Întregul proces de renovare se va întinde pe parcursul mai multor ani.

Pe contul său de Instagram, @irenevilaurra, tânăra ține un jurnal al lucrărilor. Publică videoclipuri organizate pe zile, în care prezintă atât progresele făcute, cât și problemele întâmpinate.

Printre incidentele surprinse se numără și un episod în care vântul puternic a smuls mai multe țigle proaspăt montate pe acoperiș.