Video O turistă de 43 de ani a murit în Grecia, după ce balconul unei clădiri vechi a căzut peste ea
Scene teribile în oraşul Corint din Grecia. O turistă în vârstă de 43 de ani din Germania şi-a pierdut viaţa, după ce balconul unei clădiri vechi, aflate în reabilitare, s-a desprins şi a căzut peste ea.
Aceasta se plimba împreună cu soţul şi cei trei copii, când structura masivă a strivit-o.
Femeia nu a apucat să reacţioneze şi a rămas blocată sub maldărul de beton. Şeful lucrării de renovare a fost arestat, iar autorităţile îl caută şi pe proprietar.
