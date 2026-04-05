Video O turistă de 43 de ani a murit în Grecia, după ce balconul unei clădiri vechi a căzut peste ea

Scene teribile în oraşul Corint din Grecia. O turistă în vârstă de 43 de ani din Germania şi-a pierdut viaţa, după ce balconul unei clădiri vechi, aflate în reabilitare, s-a desprins şi a căzut peste ea.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 , 11:36

Aceasta se plimba împreună cu soţul şi cei trei copii, când structura masivă a strivit-o.

Femeia nu a apucat să reacţioneze şi a rămas blocată sub maldărul de beton. Şeful lucrării de renovare a fost arestat, iar autorităţile îl caută şi pe proprietar.

