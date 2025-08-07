Rusia a lansat un atac cu rachete în regiunea Odesa. Bombardamentul a distrus o parte din infrastructura energetică, iar exploziile au fost atât de mari încât zeci de români au sunat la 112. În acest timp, Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe trimisul lui Donald Trump pentru discuţii de pace. Rusia mai are o zi până ce Statele Unite vor impune noi sancţiuni.

Atacul s-a văzut cel mai bine din Isaccea, judeţul Tulcea. Pe malul românesc, zeci de oameni au urmărit ieri, la 1 dimineaţa, lupta dintre apărarea ucraineană şi dronele ruseşti.

"Nu a mai fost niciodată aşa puternic, am mai prins să stăm la pescuit şi să vedem câte o bombă. TAIE Dar aseara cand am vazut bubuitura aia ne-am speriat tare. ///

"Zguduiala locuinţelor a fost una mai puternică decât în alte situaţii similare.Suntem la aproximativ un kilometru jumătate distanţa de la locul în care a avut loc explozia", a declarat Ştefan Necula, primar Isaccea.

În plin atac, locuitorii din Tulcea, Brăila şi Galaţi au primit mesaje RO-Alert în care erau sfătuiţi să caute adăpost. Peste graniţă, pagubele au fost uriaşe. Infrastructura distrusă şi un foc stins de pompieri abia la 7 şi jumătate dimineaţa. O ucraineancă a povestit pentru Observator coşmarul trăit.

Au fost cel puțin 25 de drone care au avut drept țintă gazoductul după malul ucrainean. Conducte prin care ucraineni importă gaz din Azerbaijan. Deși multe dintre drone au fost doborâte câteva și-au atins ținta, iar conducta a explodat, flăcările fiind atât de mari încât s-au văzut și din Galați care se află la 60 de km distanță.

Bombardamentele au avut loc cu câteva ore înainte ca emisarul lui Trump să ajungă la Moscova pentru noi negocieri. Steve Witkoff a discutat trei ore cu Putin la Kremlin. Întâlnirea a fost caracterizată drept constructivă de consilierii acestuia, iar Donald Trump a spus că au fost făcute progrese majore.

Trump s-ar putea întâlni cu Putin şi cu Zelenski

Oficialii americani spun că liderul de la Casa Albă vrea să se întâlnească personal cu omologul său rus săptămâna viitoare şi plănuieşte ca, mai apoi, să organizeze o întâlnire trilaterală între el, Putin și Zelenski. "Există o şansă foarte mare să punem capăt acestei runde, acestui drum, un drum care a fost şi este în continuare lung, dar există o mare şansă să aibă loc o întâlnire curând".

Secretraul de stat, Marco Rubio, spune însă că momentul întâlnirii va fi decis în funcţie de progresul pe care cele două părţi îl vor face. Discuţia a avut loc în condiţiile în care Trump a dat un ultimatum Rusiei să pună capăt războiul până vineri sau să suporte sancţiuni economice majore.

"Putin o să se oprească din ucisul oamenilor dacă preţul energie mai scade cu 10 dolari pe baril. Nu o să aibă de ales pentru că economia lui este foarte slabă", a declarat Trump. Ca să tragă de timp, Putin ar putea fi de acord cu încetarea atacurilor aeriene, scrie Bloomberg.

