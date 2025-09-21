Ofensiva Israelului în Gaza continuă. Luni are loc Adunarea Generală ONU privind recunoaşterea Palestinei

Cel puțin 34 de persoane, între care și copii, au murit în orașul Gaza în urma atacurilor israeliene de sâmbătă noaptea, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății.

Deir al-Balah, Gaza - 21 septembrie: Palestinieni care poartă oale și tigăi stau la coadă pentru mâncare caldă, în timp ce o organizație caritabilă distribuie alimente - Profimedia

Israelul continuă ofensiva în Gaza înainte de reuniunea ONU privind recunoașterea statului palestinian. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 34 de persoane în orașul Gaza în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, citați de AP, relatează Mediafax. Printre victime se află și copii, iar majoritatea cadavrelor au fost transportate la Spitalul Shifa.

Reuniunea Adunării Generale ONU pune presiune pe Israel

Ofensiva se desfășoară în timpul pregătirilor pentru reuniunea Adunării Generale a ONU de luni, unde mai multe state, între care Marea Britanie, Franța, Canada și Portugalia, au anunțat că vor recunoaște oficial statul palestinian.

Conflictul din Gaza ține de aproape doi ani, cu un bilanț de peste 65.000 de morți. De asemenea, conflictul a provocat o criză umanitară gravă în rândul populației palestiniene.

