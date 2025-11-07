Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, dar decizia de a acţiona va depinde de poziţia aliaţilor occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german.

Oficial german: Rusia are capacitatea să atace oricând teritoriul NATO - Profimedia

Sollfrank, care conduce comandamentul operaţiunilor comune ale Germaniei şi supervizează planificarea apărării germane, a repetat şi avertismentele NATO că Rusia ar putea lansa peste patru ani un atac la scară largă asupra alianţei formate din 32 de membri.

Generalul a explicat că decizia Moscovei de a ataca NATO va fi determinată de trei factori: puterea militară a Rusiei, istoricul militar şi conducerea.

Generalul a menţionat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone, ar trebui privite ca elemente interconectate ale unei strategii care include şi războiul împotriva Ucrainei.

El a adăugat că scopul Rusiei este atât de a provoca NATO, cât şi de a evalua reacţia alianţei, pentru a "favoriza insecuritatea, a răspândi frica, a provoca daune, a spiona şi a testa" rezilienţa alianţei.

Preşedintele Vladimir Putin neagă intenţiile agresive, afirmând că invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022 a fost o măsură de apărare împotriva ambiţiilor expansioniste ale NATO împotriva Rusiei.

Vorbind de la sediul său, o cazarmă întinsă din nordul Berlinului, generalul Sollfrank a spus că, în ciuda eşecurilor din Ucraina, forţele aeriene ruseşti păstrează o putere de luptă substanţială, iar forţele sale nucleare şi de rachete rămân neafectate. Şi, deşi flota din Marea Neagră a suferit pierderi semnificative, alte flote ruseşti nu au fost reduse, a subliniat el.

Sollfrank conduce comandamentul operaţiunilor comune de la înfiinţarea sa, în 2024, o mişcare ce a reflectat o schimbare majoră în politica militară, de la misiuni expediţionare, cum ar fi cele din Afganistan sau Mali, înapoi către apărarea teritoriului NATO.

Înainte de a prelua funcţia actuală, Sollfrank a condus comandamentul logistic al NATO, JSEC, în oraşul Ulm, din sudul Germaniei.

Recentele incursiuni ale dronelor în spaţiul aerian polonez au alimentat temerile Occidentului cu privire la o escaladare din partea Rusiei.

La începutul acestui an, Berlinul a relaxat frâna constituţională a datoriei pentru a îndeplini noul obiectiv al NATO privind cheltuielile militare de bază de 3,5% din producţia naţională până în 2029, ceea ce va creşte cheltuielile de apărare ale Germaniei la aproximativ 160 de miliarde de euro până în 2029, de la aproape 100 de miliarde de euro în 2025.

În plus, Germania intenţionează să-şi extindă forţele armate cu 60.000 de soldaţi, aducând personalul militar total la aproximativ 260.000 de oameni.

