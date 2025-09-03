OpenAI introduce reguli noi, după ce, săptămâna trecută, un cuplu din California a dat în judecată compania, pentru că ChatGPT l-a încurajat pe fiul lor de 16 ani să se sinucidă.

În curând, însă, părinţii utilizatorilor adolescenţi ai chatbotului vor putea primi o notificare dacă platforma consideră că fiii si fiicele lor se află in suferinta. Este doar unul dintre numeroasele controale parentale anunţate de OpenAI, după ce compania a fost nevoită să recunoască faptul că au existat momente în care sistemele sale noastre nu s-au comportat așa cum ar fi trebuit să o facă în situații sensibile.

Dar, pentru ca părinţii să poată avea control asupra conturilor adolescenţilor trebuie să treacă prin nişte etape. În primul rând, să aibă propriul cont pe care să-l conecteze cu cel al copiiilor, să stabilească ce funcţii vor să fie dezactivate şi să selecteze că da doresc să primească notificări când apar probleme. Open AI susţine că utilizatorii ChatGPT trebuie să aibă cel puțin 13 ani, iar dacă au sub 18 ani, trebuie să aibă permisiunea unui părinte pentru a-l folosi.

