Guvernatorul din Ikuţk a anunţat că dronele care au atacat baza militară din Siberia au fost lansate din camioane aflate pe teritoriul Rusiei. "Operaţiunea Spiderweb" a fost planificată timp de 18 luni şi supravegheată chiar de preşedintele Volodimir Zelenski, a relatat Serviciul de Securitate al Ucrainei SBU, citat de Financial Times.

Război în Ucraina. Potrivit unor surse apropiate operațiunii, citate de Financial Times, atacul cu drone, care a purtat numele de cod "Spiderweb", a fost planificat cu peste un an în urmă și ar fi fost "supervizat personal" de președintele Zelenski. În cadrul operațiunii au fost utilizate zeci de drone FPV (First Person View), de mici dimensiuni, echipate cu explozibili.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reușit mai întăi să introducă ilegal dronele pe teritoriul Rusiei, apoi containere mobile din lemn. Acestea serveau drept ascunzători pentru drone și erau transportate în camioane, având aparatele ascunse sub acoperișuri false. Acoperișurile au fost deschise de la distanță duminică, permițând lansarea dronelor către mai multe baze aeriene militare rusești.

Au fost făcute publice în mediul online înregistrări care surprind drone decolând de pe unul dintre camioanele implicate în atac. Ucraina estimează că atacul a provocat pagube de peste 2 miliarde de dolari Rusiei.

Un şofer de camion care a participat la operaţiune ar fi fost reţinut

Tass, instituţia media operată de Rusia, a raportat faptul că un şofer de camion despre care se crede că ar fi fost implicat în ofensivă a fost reţinut şi urmează să fie interogat de autorităţi.

Ministerul rus de Apărare a confirmat faptul că duminică au avut loc atacuri asupra a 4 regiuni din Rusia, despre care autorităţile susţin că au fost "respinse". Autorităţile au comunicat pe platforma Telegram că "atacurile teroriste" au avut loc în regiunile Murmansk, Irkuţk, Ivanovo, Reazan şi Amur. Potrivit declarațiilor oficiale, nu s-au înregistrat victime printre militari sau civili. Moscova nu a precizat câte avioane au fost distruse și tipurile acestora.

