Opoziţia din Franţa cere demiterea lui Emmanuel Macron, după demisia premierului Sebastien Lecornu

Partidele de stânga din Franța cer reluarea procedurilor de demitere a președintelui Emmanuel Macron, după demisia surprinzătoare a premierului Sébastien Lecornu, la doar câteva ore de la prezentarea noului guvern. Criza politică de la Paris se adâncește, în timp ce opoziția acuză haos și cere alegeri anticipate.

Copenhaga, Danemarca – 1 octombrie 2025: Președintele Franței, Emmanuel Macron, vorbește cu presa la sosirea sa la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern ai Uniunii Europene - Getty Images

Partidele de stânga din opoziția franceză solicită reluarea procedurilor de demitere a președintelui Franței, Emmanuel Macron. Cererea a fost formulată ca urmare a demisiei premierului Sébastien Lecornu, care a fost propus de Macron.

La France Insoumise (LFI – Franța Nesupusă) solicită Adunării Naționale să revizuiască moțiunea de demitere a lui Emmanuel Macron. Moțiunea a fost semnată de 104 parlamentari, membri ai LFI, ai Verzilor și ai Comuniștilor, potrivit Le Figaro, citat de MEDIAFAX.

Criză politică la Paris după demisia lui Lecornu

Concret, politicienii de stânga cer "o revizuire imediată" în Adunarea Națională a moțiunii de demitere a președintelui Emmanuel Macron, în urma demisiei lui Sébastien Lecornu, la circa 12 ore de la numirea guvernului său, a anunțat liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, luni dimineață.

De asemenea, lidera partidului de dreapta, „Adunarea Națională” (Rassemblement National), din Franța, Marine Le Pen, cere dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate în urma demisiei premierul francez Sébastien Lecornu.

Marine Le Pen a cerut organizarea de alegeri anticipate imediat după anunțul privitor la demisia premierului francez. "Trebuie să ne întoarcem la urne", a spus Marine Le Pen, potrivit Le Figaro. Mai mult, ea i-a cerut președintelui francez să dizolve Parlamentul și apoi să-și dea demisia.

Ar fi o decizie "înțeleaptă", a explicat Marine Le Pen.

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat luni dimineață, agravând criza politică din Franța. Președintele francez Emmanuel Macron i-a acceptat demisia, a anunțat Palatul Élysée.

Demisia lui Lecornu vine la câteva ore după ce acesta și-a prezentat cabinetul. El a fost acuzat că a păstrat mulți politicieni din fostul guvern, iar unii parteneri și rivali politici au amenințat că îi vor răsturna cabinetul.

Sébastien Lecornu a fost al șaptelea prim-ministru al lui Emmanuel Macron. Reprezentanții opoziției, inclusiv cei ai extremei drepte, bine plasați în sondaje, solicită organizarea de alegeri anticipate.

