Mai multe oraşe din Spania, Franţa şi Italia sunt de nerecunoscut, devastate de vijelii şi inundaţii de proporţii. În apropiere de Barcelona, un copil de 11 ani şi tatăl lui au murit înecaţi în maşina familiei, târâtă de puhoaie. O operaţiune dramatică de salvare pentru o femeie luată de ape este în curs de desfăşurare acum şi în Italia, după ce o alta, în Franţa, s-a soldat cu un eşec.

Potopul a durat ore în şir în Franţa. Ploile abundente au provocat inundaţii de proporţii în sud-estul ţării. Străzile au dispărut sub ape. Peste 100.000 de locuințe au rămas fără electricitate.

Marsilia este unul dintre cele mai afectate oraşe. Multe magazine au fost inundate, iar vânzătorii şi cumpărătorii s-au temut pentru viaţa lor.

"Nu am avut timp să ne luăm bocancii. Ne-am căţărat pe pervaz, pentru că apa era foarte mare", a declarat un localnic.

Mai multe zboruri din şi spre aeroportul din Marsilia au fost anulate sau au avut întârzieri.

125 de litri pe metru pătrat

Vremea rea a făcut ravagii şi în Spania, în regiunea Catalonia. Daţi dispăruţi după ce maşina lor a fost luată de ape, un copil de 11 ani şi tatăl lui au fost găsiţi de pompieri fără viaţă.

În Catalonia a plouat în câteva ore cât pentru o lună întreagă: 125 de litri de apă pe metru pătrat.

Dezastru şi în Italia! O femeie a fost luată de şuvoaie în apropiere de Genova. Zeci de pompieri au pornit într-o misiune de salvare contracronomtru. În aceeaşi zonă, 15 oameni au rămas izolaţi într-un camping, după ce ploaia a umflat râul din apropierea lor, iar la Como, lacul s-a revărsat peste oraş.

Apa a provocat mai multe alunecări de teren. Un șofer a fost salvat în ultima clipă de pompieri din mașina sa, luată pe sus de un torent.

Vijeliile au adâncit şi mai mult în haos Milano, metropolă dată, oricum, peste cap de o grevă generală.

Furtunile din zona Mediteranei vor aduce ploi şi la noi în ţară de joi încolo.

