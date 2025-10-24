Orban promite să ocolească sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești: "Cine vrea prețuri mici"

Viktor Orban a declarat vineri că Ungaria lucrează la modalități de a ocoli sancțiunile americane impuse companiilor ruse de petrol și gaze. Declarația a venit după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că a impus sancțiuni "uriașe" grupului petrolier multinațional Lukoil și companiei de stat Rosneft, primele astfel de măsuri de când a preluat noul mandat.

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, susține un discurs la Budapesta, pe 23 octombrie 2025 - Profimedia

Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth.

"Există într-adevăr sancțiuni în vigoare împotriva unor companii petroliere rusești", a declarat el la programul radio "Bună ziua Ungaria". "Mi-am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL și lucrăm la modalități de a ocoli aceste sancțiuni", a spus Orban, referindu-se la compania energetică ungară MOL. "Cine vrea prețuri mai mici la utilități trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol și gaze din Rusia", a adăugat el.

Liderul ungar a susținut anterior că Budapesta nu are altă opțiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine, din cauza poziționării sale fără ieșire la mare, insistând că, altfel, prețurile pentru consumatori ar exploda.

Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că a discutat subiectul cu compania ungară MOL din sectorul petrolului şi gazelor, care depinde de ţiţeiul importat din Rusia prin oleoductul Drujba pentru a-şi exploata capacitatea de rafinare de 14,2 milioane de tone pe an.

Miercuri, guvernul american a sancţionat pentru prima oară Rusia în al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, vizând marile companii Lukoil şi Rosneft, pentru a face presiuni ca Moscova să accepte o încetare a focului în Ucraina.

Filiala Slovnaft din Slovacia a grupului MOL a anunţat de joi că analizează impactul măsurilor luate de Washington, care ar urma să intre în vigoare în noiembrie.

MOL s-a confruntat anul trecut cu probleme de aprovizionare, când Ucraina a sancţionat Lukoil. Firma ungară a încheiat acorduri de preluare a volumelor de ţiţei la frontiera dintre Belarus şi Ucraina, pentru a asigura continuarea livrărilor. Ungaria şi Slovacia sunt cele mai mari pieţe din Uniunea Europeană pentru petrolul rusesc, beneficiind de exceptări de la sancţiunile adoptate de UE împotriva Rusiei.

