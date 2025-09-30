Viktor Orbán: "Ungaria nu se teme să doboare drone rusești"

Premierul Viktor Orbán susține că Budapesta este pregătită să răspundă în cazul în care drone rusești ar încălca spațiul aerian al Ungariei, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Moscova.

Ungaria "nu se teme" să doboare dronele rusești dacă acestea încalcă accidental sau intenționat spațiul aerian maghiar, a declarat premierul Viktor Orbán într-un interviu, potrivit The Kyiv Independent, citat de MEDIAFAX.

Orbán a făcut aceste declarații chiar dacă a minimizat îngrijorările legate de încălcarea spațiului aerian al mai multor țări europene de către dronele rusești și a criticat "atitudinea europenilor occidentali".

Tensiuni între NATO și Rusia

În ultimele săptămâni, tensiunile dintre NATO și Moscova au crescut, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului său pe 10 septembrie.

Dronele și rachetele rusești au traversat în repetate rânduri granițele statelor membre europene ale NATO de la izbucnirea invaziei pe scară largă a Ucrainei, dar acest incident a marcat primul caz în care forțele aliate au doborât proiectilele.

La câteva zile după incursiunea în Polonia, o altă dronă rusească a zburat în România, iar trei avioane de vânătoare rusești au fost detectate deasupra Estoniei. Observarea unor drone suspecte în Danemarca și Norvegia săptămâna trecută a dus la închiderea temporară a aeroporturilor.

Ca răspuns la provocările rusești, atât UE, cât și NATO au dezvăluit noi inițiative pentru securizarea flancului estic al Europei, în timp ce unii lideri occidentali, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, au cerut doborârea avioanelor rusești în caz de încălcări.

Ungaria este considerată, în general, una dintre cele mai prietenoase țări cu Moscova din UE și NATO și a blocat în repetate rânduri ajutorul militar pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei.

Zelenski a declarat că, pentru prima dată, drone de recunoaștere aparținând probabil Ungariei au încălcat spațiul aerian al Ucrainei de-a lungul frontierei.

În timp ce ministrul ungar de externe Peter Szijjártó a respins acuzațiile, Orbán a declarat în interviu că, chiar dacă dronele ar fi trecut în Ucraina, acest lucru nu ar conta, deoarece "Ucraina nu este o țară independentă", referindu-se la dependența acesteia de sprijinul occidental.

