Guvernul libanez cere organizaţiei Hezbollah să-şi predea armele

Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine, a anunţat luni prim-ministrul Nawaf Salam după o şedinţă a cabinetului, transmite AFP, citată de Agerpres.

Prim-ministrul libanez a anunţat "interzicerea imediată a tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah", cerând formaţiunii pro-iraniene "să îşi predea armele statului libanez" şi să îşi limiteze acţiunea politică.

Locuitorii Libanului sunt traumatizaţi de cel mai recent război dintre Hezbollah şi Israel, din octombrie 2023 până în noiembrie 2024, în care bastioanele grupării au fost bombardate.

Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane şi 149 de răniţi, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.

Ele au intervenit ca ripostă la un atac al Hezbollah împotriva Israelului vizând răzbunarea morţii ayatollahului Ali Khamenei, care a antrenat Libanul în conflictul regional.

