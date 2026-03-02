Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Guvernul libanez cere organizaţiei Hezbollah să-şi predea armele

Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine, a anunţat luni prim-ministrul Nawaf Salam după o şedinţă a cabinetului, transmite AFP, citată de Agerpres.

de Albert Mincu

la 02.03.2026 , 14:41
Guvernul libanez cere organizaţiei Hezbollah să-şi predea armele - Profimedia

Prim-ministrul libanez a anunţat "interzicerea imediată a tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah", cerând formaţiunii pro-iraniene "să îşi predea armele statului libanez" şi să îşi limiteze acţiunea politică.

Locuitorii Libanului sunt traumatizaţi de cel mai recent război dintre Hezbollah şi Israel, din octombrie 2023 până în noiembrie 2024, în care bastioanele grupării au fost bombardate.

Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane şi 149 de răniţi, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.

Articolul continuă după reclamă

Ele au intervenit ca ripostă la un atac al Hezbollah împotriva Israelului vizând răzbunarea morţii ayatollahului Ali Khamenei, care a antrenat Libanul în conflictul regional.

Albert Mincu Like
hezbollah liban razboi arme
Înapoi la Homepage
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?
Observator » Ştiri externe » Guvernul libanez cere organizaţiei Hezbollah să-şi predea armele