Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Oscar 2026. "One Battle After Another", marele câştigător. Michael B. Jordan, la primul său Oscar

"One Battle After Another" a fost ales cel mai bun film la cea de-a 98-a ediţie a Premiilor Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, câştigând şase statuete în total. "Sinners" a câştigat patru premii, inclusiv cel de cel mai bun actor pentru Michael B. Jordan, iar "Frankenstein" a obţinut trei. Producătoarea Natalie Musteaţă, de origine română, a câştigat una dintre cele două statuete acordate la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action. Conan O'Brien a fost gazdă pentru al doilea an consecutiv. 

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 07:45
Galerie (2)

Michael B. Jordan a primit ropote de aplauze la anunţul premiului pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea sa din "Sinners". Paul Thomas Anderson a fost ales cel mai bun regizor pentru "One Battle After Another". "Îl faci pe un tip să muncească din greu pentru unul dintre acestea", a declarat cineastul atunci când a primit statueta. "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun lungmetraj internaţional.

Oscar 2026. Lista câştigătorilor

Scenariul a fost scris de Trier şi Eskil Vogt,filmul avându-i în rolurile principale pe Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning şi Anders Danielsen Lie. Autumn Durald Arkapaw este prima femeie care câştigă un Oscar la categoria Cea mai bună imagine. Ea a fost premiată pentru "Sinners". 

Articolul continuă după reclamă

Sean Penn a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul "One Battle After Another", fiind al patrulea bărbat care a câştigat vreodată trei premii Oscar pentru actorie. El nu a fost prezent la gală, premiul fiind acceptat în numele său de Kieran Culkin. "Sean Penn nu a putut fi aici în seara asta - sau nu a vrut să fie - aşa că voi accepta acest premiu în numele lui", a spus actorul care a câştigat anul trecut statueta pentru rolul din "A Real Pain".

"Există o parte din tine care nu s-a ridicat niciodată de pe scaunul de teatru unde aveai 17 ani", spunea Penn. "Îţi priveşti eroii acolo sus. Şi apoi, dintr-o dată, stai lângă oameni care au devenit asta pentru altcineva".

Amy Madigan a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul său din "Weapons". "KPop Demon Hunters" a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animaţie. "Frankenstein" a obţinut două premii, pentru designul costumelor şi pentru machiaj şi coafură. 

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

oscar 2026 premii oscar castigator oscar 2026
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor?
