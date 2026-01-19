Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând inegalităţile, denunţă luni ONG-ul Oxfam, subliniind politica lui Donald Trump înainte de începerea reuniunii anuale a celor bogaţi şi puternici de la Davos. Preşedintele american este aşteptat miercuri la reuniunea organizată săptămâna aceasta în staţiunea din Alpii elveţieni de către Forumul Economic Mondial (WEF).

Oxfam: Cei mai bogaţi 12 oameni din lume deţin mai mulţi bani decât cei mai săraci 4 miliarde - Profimedia

Cei mai bogaţi 12 miliardari "deţin mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a populaţiei lumii", aproximativ patru miliarde de oameni, denunţă Oxfam în raportul său privind inegalităţile, care constată, an de an, o creştere a averii celor super-bogaţi, relatează Reuters.

Anul trecut, pentru prima dată, lumea număra peste 3.000 de miliardari, care cumulau o avere de 18.300 de miliarde de dolari, a calculat ONG-ul. Valoarea averii lor a crescut cu 16,2%, de trei ori mai repede decât în cei cinci ani anteriori, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia din 2020.

Politică fiscală favorabilă, înăbuşirea vocilor disidente... Această acumulare de bogăţie permite ultra-bogaţilor să-şi asigure accesul la instituţii şi să cumpere mass-media, "subminând libertatea politică şi erodând drepturile majorităţii", arată Oxfam.

ONG-ul estimează că ultra-bogaţii "au şanse de 4.000 de ori mai mari să ocupe o funcţie politică" decât cetăţenii obişnuiţi. Ea menţionează în special Statele Unite, prima putere mondială, unde guvernul lui Donald Trump numără mai mulţi miliardari.

"Inegalităţile economice şi politice pot accelera erodarea drepturilor şi securităţii persoanelor într-un ritm alarmant", denunţă în raportul Oxfam directorul general al organizaţiei, Amitabh Behar, vorbind despre un cerc vicios.

În apropierea alegerilor americane de la jumătatea mandatului din noiembrie, sunt prevăzute reduceri masive de impozite pentru întreprinderi şi gospodării, în timp ce multinaţionalele americane au obţinut scutirea de la rata minimă de impozitare de 15% prevăzută de un acord internaţional.

"Măsurile luate sub preşedinţia Trump (...) au avantajat cei mai bogaţi oameni din întreaga lume", subliniază Oxfam, care solicită limitarea puterii celor ultra-bogaţi prin impozitarea „reală” a acestora şi interzicerea finanţării campaniilor politice.

