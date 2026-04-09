Un moment important a avut loc în Parlamentul Pakistanului, unde oficialii au transmis mulțumiri României. Totul s-a întâmplat chiar în perioada în care Islamabadul anunța un rezultat major: contribuția la obținerea unui armistițiu în Orientul Mijlociu.

În ședința Senatului, liderii pakistanezi au vorbit nu doar despre acest succes diplomatic, ci și despre relațiile bune pe care le au cu alte țări. România a fost dată ca exemplu de partener de încredere.

Președintele Senatului, Yousaf Raza Gillani, a amintit că România a ajutat la realizarea unei versiuni corale a imnului național pakistanez, Qaumi Tarana.

Corul Madrigal, moment apreciat

Unul dintre cele mai apreciate momente a fost interpretarea imnului de către Corul Național de Cameră "Madrigal – Marin Constantin". Pentru prima dată, imnul Pakistanului a fost cântat în această formă corală, pe baza unui aranjament realizat cu sprijin românesc. Momentul a fost primit cu aplauze și emoție în Parlament.

Mai mulți senatori, atât din partea puterii, cât și din opoziție, au mulțumit României pentru acest gest. Ei au spus că este un semn de respect și de prietenie între cele două țări.

Relația România–Pakistan, mai mult decât politică

În cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție despre relațiile dintre România și Pakistan, care durează de peste 60 de ani. Aceasta a fost inaugurată împreună cu ambasadorul României la Islamabad, Dan Stoenescu.

Mesajul transmis de oficialii pakistanezi a fost clar: relația cu România este una apropiată, nu doar la nivel politic, ci și cultural. Iar momentul oferit de Corul Madrigal a devenit un simbol al acestei prietenii.

