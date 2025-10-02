Antena Meniu Search
Primul Papă american din istorie intră în conflict cu Donald Trump! Îl critică pentru strategiile lui dure împotriva emigranţilor. În plus, Suveranul Pontif susţine mişcarea ecologistă, în timp ce liderul de la Casa Albă pretinde în continuare că încălzirea globală este doar o escrocherie.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 20:09

Papa Leon al XIV-lea a criticat viziunea președintelui american Donald Trump asupra valorilor pro-viață, subliniind contradicțiile dintre poziția acestuia față de avort și alte politici sociale.

"Cineva care spune "Sunt împotriva avortului", dar spune "Sunt în favoarea pedepsei cu moartea" nu este cu adevărat pro-viață. Cineva care spune că "Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților în Statele Unite" nu știu dacă asta înseamnă pro-viață", a afirmat Suveranul Pontif.

Casa Albă sare în apărarea lui Trump

Divergențe și pe tema schimbărilor climatice

O altă dispută majoră dintre Papa Leon și Donald Trump vizează schimbările climatice. Liderul de la Casa Albă a respins de mai multe ori pericolul reprezentat de criza climatică.

Suveranul Pontif are însă aliați puternici. Arnold Schwarzenegger a participat la conferința pentru climă de la Castel Gandolfo, reședința de vară a Papei, unde a făcut apel la cetățenii din întreaga lume: le-a cerut tuturor locuitorilor planetei să pună presiune pe politicieni pentru a lua măsuri urgente menite să încetinească încălzirea globală.

