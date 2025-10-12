Papa Leon, mesaj înaintea summitului din Egipt: "Doi ani de conflict au lăsat moarte şi distrugere peste tot"

Papa Leon al XIV-lea a făcut duminică un apel la "curaj" din partea tuturor celor implicaţi în negocierile pentru pace în Gaza, cu o zi înaintea summitului liderilor internaţionali din Egipt, care va aborda soluţiile pentru încheierea conflictului, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Acordul de a începe procesul de pace a adus o rază de speranţă asupra Ţării sfinte", a spus pontiful la finalul rugăciunii Angelus.

"Încurajez părţile implicate să continue cu curaj pe calea către o pace dreaptă şi durabilă, care să respecte aspiraţiile legitime ale popoarelor israelian şi palestinian", a continuat el.

"Doi ani de conflict au lăsat moarte şi distrugere peste tot, în special în inimile celor care şi-au pierdut brutal copiii, părinţii, prietenii şi tot restul", a deplâns Leon al XIV-lea, adăugând că se roagă ca Dumnezeu să ajute "la îndeplinirea a ceea ce astăzi pare omeneşte imposibil: să redescoperim faptul că celălalt nu este un duşman, ci un frate sau o soră care are nevoie de îngrijire, iertare şi de speranţa reconcilierii".

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, vor prezida luni un summit la Sharm el-Sheikh menit să pună capăt conflictului din Fâşia Gaza. Lideri din peste 20 de ţări şi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmează să discute despre implementarea primei faze a unui armistiţiu, la doi ani după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023 din Israel, care a declanşat ofensiva statului evreu în urma căreia au fost ucişi peste 67.000 de palestinieni, aminteşte AFP.

Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat, de asemenea, duminică "durerea" la vestea "noilor şi violentelor atacuri care au lovit mai multe oraşe şi infrastructuri civili din Ucraina, provocând moartea unor oameni nevinovaţi, inclusiv copii".

"Inima mea este alături de oamenii care suferă, trăiesc în angoasă şi disperare de ani de zile", a spus suveranul pontif, cerând încă o dată "sfârşitul violenţei" în Ucraina.

