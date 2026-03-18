Partidul Comunist a câştigat cu 99.93% "alegerile" din Coreea de Nord şi promite o ţară mai puţin înapoiată

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a înregistrat o nouă "victorie" electorală zdrobitoare, după ce partidul său a obținut 99,93% din voturi, într-un scrutin pe care observatorii îl consideră pur formal. Liderul de la Phenian a promis că va transforma țara într-una "mai puțin înapoiată", în contextul în care se pregătește să conducă Adunarea Populară Supremă (SPA), potrivit The Sun.

de Daniela Ciucă

la 18.03.2026 , 17:41
Victorie pentru partidul lui Kim Jong-un la "alegerile" din Coreea de Nord. Promite o țară mai puțin înapoiată Liderul nord-coreean Kim Jong-un. 15 martie 2026 - ProfiMedia

În total, 687 de deputați au fost aleși în cadrul SPA, însă în condiții de vot intens contestate. Cetățenii nord-coreeni de peste 17 ani au avut de ales între aprobarea sau respingerea unui singur candidat, desemnat de Partidul Muncitorilor, aflat la putere, scrie The Sun

Rezultatul nu a lăsat loc de surprize: toți candidații au fost validați, cu 99,93% voturi "pentru" și doar 0,07% "împotrivă". Agenția oficială KCNA a raportat o prezență la vot de 99,99%, susținând că acest rezultat reflectă "dorința și încrederea profundă a cetățenilor de a apăra sistemul politic al statului".

Deși Kim Jong-un nu a figurat pe buletinul de vot, este de așteptat să fie reconfirmat în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat în perioada următoare, poziție pe care o ocupă din 2016, creată pentru a-i consolida autoritatea. Liderul a votat la o mină de cărbune din Chonsong, unde a susținut și un scurt discurs.

Articolul continuă după reclamă

Printre principalii beneficiari ai acestui scrutin se numără sora sa, Kim Yo-jong, promovată în funcția de director de departament în cadrul Comitetului Central al partidului. La 38 de ani, aceasta este văzută de experți drept un posibil succesor la conducerea regimului, cel puțin până când fiica liderului, Kim Ju-ae, în vârstă de 13 ani, va fi pregătită să preia puterea.

Prima reuniune a noii Adunări este programată pentru 22 martie. În ultimul deceniu, acest congres a avut loc o dată la cinci ani și reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice din Coreea de Nord.

Daniela Ciucă Like
coreea de nord kim jong-un alegeri
Înapoi la Homepage
Fosta “noră” a lui Victor Piţurcă a pozat extrem de provocator, iar fosta iubită a lui Torje nu s-a putut abţine
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților?
Observator » Ştiri externe » Partidul Comunist a câştigat cu 99.93% "alegerile" din Coreea de Nord şi promite o ţară mai puţin înapoiată
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.