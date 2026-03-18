Partidul Comunist a câştigat cu 99.93% "alegerile" din Coreea de Nord şi promite o ţară mai puţin înapoiată

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a înregistrat o nouă "victorie" electorală zdrobitoare, după ce partidul său a obținut 99,93% din voturi, într-un scrutin pe care observatorii îl consideră pur formal. Liderul de la Phenian a promis că va transforma țara într-una "mai puțin înapoiată", în contextul în care se pregătește să conducă Adunarea Populară Supremă (SPA), potrivit The Sun.

În total, 687 de deputați au fost aleși în cadrul SPA, însă în condiții de vot intens contestate. Cetățenii nord-coreeni de peste 17 ani au avut de ales între aprobarea sau respingerea unui singur candidat, desemnat de Partidul Muncitorilor, aflat la putere, scrie The Sun.

Rezultatul nu a lăsat loc de surprize: toți candidații au fost validați, cu 99,93% voturi "pentru" și doar 0,07% "împotrivă". Agenția oficială KCNA a raportat o prezență la vot de 99,99%, susținând că acest rezultat reflectă "dorința și încrederea profundă a cetățenilor de a apăra sistemul politic al statului".

Deși Kim Jong-un nu a figurat pe buletinul de vot, este de așteptat să fie reconfirmat în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat în perioada următoare, poziție pe care o ocupă din 2016, creată pentru a-i consolida autoritatea. Liderul a votat la o mină de cărbune din Chonsong, unde a susținut și un scurt discurs.

Printre principalii beneficiari ai acestui scrutin se numără sora sa, Kim Yo-jong, promovată în funcția de director de departament în cadrul Comitetului Central al partidului. La 38 de ani, aceasta este văzută de experți drept un posibil succesor la conducerea regimului, cel puțin până când fiica liderului, Kim Ju-ae, în vârstă de 13 ani, va fi pregătită să preia puterea.

Prima reuniune a noii Adunări este programată pentru 22 martie. În ultimul deceniu, acest congres a avut loc o dată la cinci ani și reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice din Coreea de Nord.

Daniela Ciucă

