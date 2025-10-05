Partidul de guvernământ a câştigat alegerile locale din Georgia. Mii de oameni au protestat în stradă

Partidul Visul Georgian, aflat la putere, a câștigat alegerile locale din Georgia, potrivit rezultatelor oficiale. Mii de oameni au protestat în stradă acuzând guvernul de orientare pro-rusă și falsificarea votului, anunţă Mediafax.

Partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat o victorie categorică în alegerile locale din Georgia, desfășurate sâmbătă, pe fondul unor proteste de amploare la Tbilisi și în alte orașe.

Comisia Electorală Centrală a anunțat că formațiunea condusă de premierul Irakli Kobakhidze a câștigat în toate regiunile țării, inclusiv în capitală, unde primarul Kakha Kaladze a obținut 77,4% din voturi, asigurându-și al treilea mandat.

Opoziția pro-occidentală, inclusiv partidele Coaliția pentru Schimbare și Mișcarea Națională Unită, a boicotat scrutinul, acuzând autoritățile de fraudă electorală și intimidare, scrie Kyiv Independent.

Mii de oameni au protestat în centrul capitalei Tbilisi

Ziua alegerilor a fost marcată de proteste masive în centrul capitalei Tbilisi, unde mii de oameni au mărșăluit către palatul prezidențial.

Poliția a folosit tunuri cu apă și spray-uri iritante pentru a dispersa manifestanții după ce unii dintre aceștia au încercat să forțeze gardurile instituției.

Cinci membri ai opoziției au fost arestați, fiind acuzați că au incitat la răsturnarea guvernului, fapte care, potrivit presei locale, pot fi pedepsite cu până la nouă ani de închisoare.

Alegerile au fost monitorizate de 28 de organizații internaționale, cu 13 mai puține decât în scrutinul din 2021.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu a participat la observarea procesului electoral, după ce invitația oficială a fost trimisă cu mai puțin de o lună înainte de vot.

Protestele de duminică arată că o mare parte a societății georgiene continuă să respingă cursul pro-rus al actualei conduceri și cere relansarea drumului european al țării.

