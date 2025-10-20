Antena Meniu Search
Partidul german AfD vrea ca Trump să devină cetăţean de onoare al districtului din care se trage familia sa

Partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) a propus ca preşedintele SUA, Donald Trump, să fie numit cetăţean de onoare al districtului Bad Dürkheim din sud-vestul Germaniei, relatează luni dpa, citat de Agerpres.

Familia lui Trump îşi are rădăcinile în Kallstadt, un mic sat viticol de pe Drumul Vinului din Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim. Bunicii săi au emigrat de acolo la New York la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Familia lui Trump îşi are rădăcinile în Kallstadt, un mic sat viticol de pe Drumul Vinului din Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim. Bunicii săi au emigrat de acolo la New York la sfârşitul secolului al XIX-lea.

"Motivul iniţiativei noastre în consiliul districtual este că Donald Trump a adus pace în conflictul Israel-Gaza şi a asigurat eliberarea ostaticilor israelieni şi a celor opt ostatici germani", a explicat pentru dpa liderul grupului local AfD, Thomas Stephan, menţionând rădăcinile ancestrale ale lui Trump în regiune.

Districtul a confirmat că grupul AfD a depus o astfel de moţiune, consiliul local urmând să o discute şi să decidă asupra acesteia în cadrul şedinţei sale din 29 octombrie.

Administratorul districtului, Hans-Ulrich Ihlenfeld, a spus că nu vrea să comenteze dinainte decizia consiliului, dar a adăugat că nu îşi poate imagina ca propunerea AfD să obţină o majoritate.

"Indiferent dacă cineva şi-ar dori ca Donald Trump să fie cetăţean de onoare, chestiunea cetăţeniei de onoare şi posibilele criterii pentru acordarea ei trebuie discutate temeinic în comisiile districtuale", a subliniat Ihlenfeld, politician conservator.

