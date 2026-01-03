Procurorii au venit cu primele puneri sub acuzare în cazul patronilor clubului din Elveţia.

Procuratura din Valais a anunţat că a pus sub acuzare primele două persoane, evident este vorba despre cei doi patroni ai clubului elveţian, soţ şi soţie. Cei doi sunt de origine franceză şi au fost emise trei capete de acuzare: omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi neglijenţă prin incendiere. Nu a fost luată însă nicio măsură în privinţa acestora, au fost lăsaţi în libertate. Au primit în schimb interdicţia de a părăsi ţara.

Ancheta continuă în cazul tragediei din Elveţia

La trei zile de la tragedie, părinţii cereau cu insistenţă să li se spună ce s-a întâmplat cu copiii lor. Ancheta continuă şi se va concentra pe renovările făcute în ultimii ani la club, căile de evacuare, dar şi pe sistemele de stingere a incendiilor. De asemenea, procurorii trebuie să stabilească şi numărul exact de persoane care se afla în club în acea seară. Surse din anchetă susţin că în club se aflau şi minori sub 16 ani. În Elveţia este permis consumul de bere şi vin de la vârsta de 16 ani.

Pompieri salvatori care au intervenit la club în noaptea de Revelion au revenit astăzi, 3 ianuarie, la locul tragediei pentru a ţine un moment de reculegere.

