Peste patru mii de romi şi nomazi din întreaga Europă, inclusiv România, au ajuns la Roma pentru a participa la Jubileul găzduit de Papa Leon. Momentele de rugăciune şi de binecuvântare de la Vatican au fost precedate de muzică, dansuri şi poezii tradiţionale ale reprezentanţilor etniei.

Redactia Observator

19.10.2025, 20:53

Fuste şi bluze înflorate, rochii largi colorate asortate cu bijuterii strălucitoare şi pălării uriaşe au reflectat tradiţiile rome ale ansamblului de artişti din Sibiu care l-au primit pe Papa Leon în sală cu acorduri muzicale.

Sfântul Părinte le-a transmis că trebuie să urmărească trei lucruri în viaţă: încredere numai în Dumnezeu, credință exemplară în fapte și cuvinte şi să nu se atașeze de niciun bun lumesc.

"Ați venit la Roma din toate părțile Europei, unii chiar și din afara Europei, ca pelerini ai speranței în acest Jubileu. Prin prezența voastră ne amintiți că speranța este itinerantă. Şi astăzi ne simțim cu toții porniți la drum de darul pe care îl aduceți Papei: credința voastră puternică, speranța voastră neclintită numai în Dumnezeu", le-a spus Papa Leon al XIV-lea.

Papa Leon a amintit de marginalizarea acestor minorități de către societatea nedreaptă în care trăim. A subliniat că romii şi sinti au călătorit ca pelerini și nomazi timp de peste o mie de ani, în timp ce alte societăți le-au respins și le-au împins la marginea orașelor, a drepturilor, a educației și a culturii.

"Da, Dumnezeu Tatăl vă iubește și vă binecuvântează, iar Biserica vă iubește și vă binecuvântează și ea", le-a mai spus Papa Leon.

60 de ani au trecut de la prima întâlnire a comunităţii rome cu un conducător al bisericii catolice. Se întâmpla în septembrie 1965, când Papa Paul al VI-lea i-a găzduit pe romi la Pomezia. Iar martor al acelui eveniment este statuia Fecioarei Maria, pe care însuși Pontiful a încoronat-o drept "Regina romilor, sintilor și călăreților".

