Peste 420.000 de ruși s-au alăturat armatei în 2025. Anunţul lui Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunțat vineri că, în cursul anului trecut, 422.704 persoane au semnat contracte cu armata rusă, potrivit agențiilor de presă de stat, transmite Reuters, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 15:25
Numărul înscrierilor este mai mic comparativ cu 2024, când aproximativ 450.000 de persoane au semnat contracte pentru a se alătura armatei ruse.

Dmitri Medvedev, fost preşedinte al Rusiei, a furnizat aceste informaţii la o întâlnire cu alţi oficiali din domeniul securităţii despre tehnologia dronelor, într-un clip video distribuit de agenţiile de presă ruse.

În cadrul conferinţei sale de presă de la sfârşitul anului trecut, în luna decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că recrutarea operatorilor de drone a fost deosebit de puternică în 2025.

Totodată, Medvedev a adăugat că aproximativ 32.000 de persoane s-au alăturat brigăzilor voluntare şi au plecat să lupte în Ucraina anul trecut, conform agenţiilor de presă ruse.

