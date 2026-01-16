Peste 420.000 de ruși s-au alăturat armatei în 2025. Anunţul lui Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunțat vineri că, în cursul anului trecut, 422.704 persoane au semnat contracte cu armata rusă, potrivit agențiilor de presă de stat, transmite Reuters, conform Agerpres.

Numărul înscrierilor este mai mic comparativ cu 2024, când aproximativ 450.000 de persoane au semnat contracte pentru a se alătura armatei ruse.

Dmitri Medvedev, fost preşedinte al Rusiei, a furnizat aceste informaţii la o întâlnire cu alţi oficiali din domeniul securităţii despre tehnologia dronelor, într-un clip video distribuit de agenţiile de presă ruse.

În cadrul conferinţei sale de presă de la sfârşitul anului trecut, în luna decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că recrutarea operatorilor de drone a fost deosebit de puternică în 2025.

Totodată, Medvedev a adăugat că aproximativ 32.000 de persoane s-au alăturat brigăzilor voluntare şi au plecat să lupte în Ucraina anul trecut, conform agenţiilor de presă ruse.

