Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături la două zile după ce clădirea unei şcoli din Indonezia s-a prăbuşit peste ei. Bilanţul tragediei se ridică momentan la cel puţin trei elevi au murit şi peste o sută de răniţi, potrivit News.ro.

Peste 90 de elevi, prinşi sub dărâmături, după ce clădirea unei şcoli din Indonezia s-a prăbuşit peste ei - Profimedia

Peste 300 de salvatori lucrează disperaţi pentru a-I elibera pe supravieţuitori, după ce structura a căzut pe sute de persoane, în principal băieţi adolescenţi, care participau la rugăciuni de după-amiază într-o sală a internatului Khoziny Islamic din provincia Java de Est, care era supus unei extinderi neautorizate.

Cel puţin trei elevi au murit şi alţi o sută au fost răniţi, mulţi având leziuni la cap şi oase rupte.

Agenţia Naţională pentru Managementul Dezastrelor a revizuit numărul persoanelor despre care se presupune că ar fi îngropate sub dărâmături la 91.

Agenţia a afirmat că sunt cel puţin şase copii în viaţă sub dărâmături, dar căutarea este îngreunată de placile de beton şi alte părţi grele, dar instabile ale clădirii. Sunt disponibile echipamente grele, dar ele nu sunt folosite din cauza temerii că ar putea provoca noi prăbuşiri.

Salvatorii le dau oxigen, apă şi hrană prin crăpături înguste celor prinşi sub dărâmături pentru a-I ţine în viaţă, unii fiind blocaţi pe loc.

Elevii erau, majoritatea, băieţi din clasele a şapte până în a doisprezecea, cu vârste între 12 şi 18 ani. Elevele se rugau în altă parte a clădirii şi au reuşit să scape, au afirmat supravieţuitorii.

Sala de rugăciuni avea două etaje, dar îi erau adăugate alte două, fără autorizaţie, potrivit autorităţilor. Poliţia a afirmat că fundaţia clădirii vechi aparent nu a putut susţine încă două etaje de beton şi s-a prăbuşit în timpul procesului de turnare.

