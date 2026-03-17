Se pare că Iranul permite anumitor nave să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, eliberând o cantitate de petrol și gaze care a contribuit la menținerea sub control a prețurilor globale la energie.

Peste o mie de nave blocate lângă Strâmtoarea Ormuz. Iran permite accesul anumitor nave

Karachi, un petrolier transportator de țiței care arborează pavilion pakistanez, a navigat duminică prin strâmtoare, transmițându-și în același timp locația, devenind prima navă non-iraniană care a făcut acest lucru, potrivit site-ului de urmărire a navelor MarineTraffic.

Nava, un petrolier de dimensiuni medii care transporta țiței din Abu Dhabi, a plecat de pe Insula Das, un centru major pentru prelucrarea și exportul de petrol și gaze offshore în Golful Persic, la 160 km nord-vest de continentul Emiratelor Arabe Unite.

Trecerea navei Karachi ar putea indica faptul că Iranul trece prin unele încărcături de petrol non-iraniene în curse negociate în siguranță, spun analiștii maritimi.

"Nava a tranzitat de-a lungul apelor iraniene, mai degrabă decât în ​​apele internaționale, semnalând că ar fi putut primi aprobarea de a tranzita din partea regimului iranian. Acesta este un model la care trebuie să fim atenți în viitor", a declarat Jemima Shelley, analist senior de cercetare la United Against Nuclear Iran, conform Wall Street Journal.

Până acum, majoritatea navelor care au trecut au fost în principal din flota obscură a Iranului, a spus Shelley. Cu toate acestea, se pare că regimul începe să permită trecerea altor petroliere, dar nu este încă clar ce nave ar putea primi aprobarea de tranzit, a spus ea.

Cu cât mai mult petrol iese din Golful Persic către India și China, cu atât există mai puțină concurență pentru barilele din SUA și alți producători, ceea ce ar trebui să reducă prețurile pentru toată lumea. Luni, prețurile de referință ale petrolului au scăzut, țițeiul Brent tranzacționându-se în jurul valorii de 100 de dolari pe baril.

În weekend, miniștrii indieni au salutat trecerea a două petroliere transportând gaz petrolier lichefiat prin strâmtoare, după discuțiile cu Teheranul despre transporturi. Unul dintre petroliere, Shivalik, a ajuns în portul Mundra din Gujarat, India, luni, conform datelor MarineTraffic. Celălalt, Nanda Devi, urmează să ajungă pe coasta indiană marți.

Guvernul Indiei s-a grăbit să prevină penuria de GPL după ce închiderea efectivă a strâmtorii a întrerupt principala sursă a țării de combustibil pentru gătit utilizat pe scară largă.

Trecerea în siguranță a celor două petroliere indiene transportând GPL a urmat unui apel telefonic de săptămâna trecută între prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele iranian Masoud Pezeshkian și după ce India a ajutat la repatrierea a peste 140 de cetățeni iranieni cu un zbor charter aranjat de Iran.

Pe piața țițeiului, 17 petroliere au navigat prin strâmtoare din a doua zi a războiului până duminică, potrivit firmei de urmărire a navelor Kpler. Șapte dintre ele arborau pavilion iranian, sugerând că transportau țiței provenit de la Teheran. Nu era clar unde navigau, dar China cumpără cea mai mare parte a petrolului sancționat de Iran. Doar unul dintre cele 17 petroliere, administrată de Associated Maritime în Hong Kong, navighează spre Europa.

Unor nave care își transmit destinațiile ca fiind afiliate chineze, cum ar fi "proprietar China" sau "echipaj integral din China", li s-a permis să treacă, au declarat analiștii maritimi.

Președintele Trump a promis o escortă a marinei pentru a debloca strâmtoarea. Trump a declarat că administrația intenționează să anunțe o coaliție pentru escortarea navelor chiar în această săptămână. Cu toate acestea, țări precum Australia și Japonia au declarat că nu intenționează să trimită nave de război în strâmtoare.

Directorii europeni din domeniul transporturilor maritime au declarat că tranzitul negociat al navelor fără legături cu SUA sau Israel și care navighează spre țări care nu au ales o tabără în război, a fost o posibilă modalitate de a menține o parte din combustibilii fosili din Orientul Mijlociu îndreptându-se către piețele mondiale.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz este încă mult sub nivelurile de dinainte de război. În medie, cinci nave au trecut prin strâmtoare în fiecare zi săptămâna trecută, comparativ cu 125 înainte de război, estimează Stephen Gordon, șeful cercetării la compania de brokeraj naval Clarksons. Trei petroliere au făcut călătoria în weekend, față de 40 într-o perioadă normală de două zile, a adăugat el.

Aproximativ 1.100 de nave, inclusiv 250 de petroliere, sunt blocate în Golf, potrivit lui Gordon.

