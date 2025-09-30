Pete Hegseth le-a declarat război generalilor grași din armata americană. Cere soldaţi cu spirit de războinic

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marţi, la Baza Quantico din Virginia, unde a convocat sute de ofiţeri militari superiori, că vrea să schimbe mentalitatea soldaţilor americani. El a promis eliminarea programelor de diversitate și a declarat că este complet inacceptabil să avem generali grași la Pentagon. Totodată a anunțat sfârșitul "erei de corectitudine politică" în armata SUA.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, vrea ca trupele americane să aibă "ethos de războinici". El a subliniat în repetate rânduri importanța respectării noilor cerințe de pregătire militară.

Hegseth: "Este complet inacceptabil să vedem generali grași"

Hegseth le-a spus liderilor militari de rang înalt că nu mai vrea să vadă "generali și amirali grași" sau soldați supraponderali în unități de luptă. "Este complet inacceptabil să vedem generali grași pe holurile Pentagonului. Trimitem un semnal prost și nu ne reprezintă", a spus Hegseth la baza militară Quantico.

Hegseth: Soldaţii de luptă trebuie să atingă "standardul masculin cel mai ridicat"

Secretarul Apărării a anunțat că toți soldații din unitățile de luptă vor trebui să obțină peste 70% la testele de pregătire fizică militară. "Standardele trebuie să fie la fel pentru toată lumea, neutre din punct de vedere al genului și înalte. Dacă nu le îndeplinești, ești afară", a spus Hegseth. Cu alte cuvinte, indiferent de sex, femeile și bărbații vor fi evaluați după același barem, cel "masculin", și nu după bareme diferențiate.

Hegseth promite eliminarea programelor de diversitate în armată

În fața a sute de generali și amirali, Pete Hegseth a atacat "gunoiul toxic ideologic". "Această administrație a făcut încă din prima zi de mandat foarte multe pentru a elimina gunoiul ideologic toxic al justiției sociale și al corectitudinii politice care infectase departamentul nostru... fără luni dedicate identității , fără birouri DEI (Diversitate, Echitate și Incluziune), fără bărbați în rochii, fără cultul schimbărilor climatice, fără diviziuni, distrageri sau iluzii de gen. Fără mizerii".

La baza militară Quantico din Virginia a început o întâlnire neobișnuită, convocată de secretarul american al Apărării, la care au fost chemați sute dintre cei mai importanți generali și amirali ai armatei SUA, inclusiv din misiuni internaționale.

Caracterul misterios al convocării a ridicat numeroase semne de întrebare, întrucât Pentagonul nu a oferit detalii clare despre scopul întâlnirii. Singura precizare oficială a fost că Hegseth va vorbi "cu ofiţeri militari superiori la începutul acestei săptămâni". Criticii susțin că un asemenea eveniment putea fi gestionat prin videoconferință, cu economii și riscuri de securitate mult mai mici.

