Se rescrie istoria în Ungaria, după 16 ani sub guvernarea lui Viktor Orbán. Partidul lui Peter Magyar a obținut o victorie zdrobitoare, după ce prezența la vot a fost una record. Aproape 80% din populație a votat, fiind cea mai mare participare de la căderea comunismului în 1990. Așadar, maghiarii au ales calea europeană, iar ca să sărbătorească reușita, mii de oameni au umplut străzile din Budapesta.

Peter Magyar, înconjurat de mii de oameni, a sărbătorit victoria pe străzile din Budapesta. După 16 ani în regimul lui Viktor Orbán, vecinii unguri au ales calea europeană.

Peste cinci milioane de maghiari au ieșit ieri la vot și vorbim despre o prezență uriașă, de aproape 80% - cea mai mare de până acum. Oamenii au așteptat în stradă rezultatele voturilor, și asta pentru că nu au fost realizate exit-poll-uri.

"Dragi compatrioți maghiari, am reușit! [...] Împreună am înlocuit regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria și ne-am luat țara înapoi!" a declarat liderul partidului Tisza, Peter Magyar.

Peter Magyar a fost votat de tineri, însă a reușit să obțină credit și de la votanții lui Viktor Orbán.

"Uită-te în jur. Toți oamenii de aici sunt foarte fericiți. Nu am mai simțit așa ceva în cei 16 ani de după 2010. În realitate, a fost o mare ușurare pentru întreaga țară" a spus un alegător.

"Chiar am vrut ca votul meu să conteze și sunt în al nouălea cer, pur și simplu nu-mi vine să cred" a spus un alt alegător.

Cu o victorie zdrobitoare, partidul Tisza are acum 138 din 199 de locuri în Parlament și posibilitatea de a modifica Constituția.

"Astăzi am câștigat pentru că poporul maghiar nu a întrebat ce poate face țara lor pentru ei, ci ce pot face ei pentru țara lor!" a mai spus Peter Magyar.

Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea

Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe contracandidatul său.

"Rezultatele alegerilor sunt dureroase pentru noi, dar clare. Nu ne-a fost încredințată responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător. [...] Vom servi națiunea maghiară și patria noastră și din opoziție" a spus Viktor Orbán.

Liderii europeni i-au transmis mesaje de felicitare lui Magyar

Liderii europeni i-au transmis mesaje de felicitare după victoria lui Magyar. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a numărat printre primii care l-au felicitat pe Peter Magyar și a ținut să puncteze că "Ungaria a ales Europa, iar Europa a ales întotdeauna Ungaria".

Și Emmanuel Macron a salutat victoria și atașamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene.

"Franța salută victoria participării democratice, atașamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa" a scris președintele francez Emmanuel Macron.

Felicitări au venit și de la președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Nu a existat însă niciun comentariu din partea lui Donald Trump sau a lui Vladimir Putin, ambii susținători ai lui Viktor Orbán.

